Dos detenidos por la muerte, en julio de 2024, de una mujer que vivía en una caravana en Motril

El dueño de la parcela es el presunto autor material del homicidio, mientras que la expareja de la víctima está acusado de encubrimiento

La mujer hallada muerta en Motril era víctima de malos tratos por parte de su pareja desde hace al menos un año

Policías en la finca donde se encontró el cuerpo sin vida de la mujer
Policías en la finca donde se encontró el cuerpo sin vida de la mujer abc
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Un crimen cometido hace casi un año y medio vuelve a estar de actualidad. La Policía Nacional ha detenido en la localidad granadina de Motril a un varón de 65 años como presunto autor material de un delito de homicidio y a otro varón, ... de 52 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos están relacionados con una mujer de 47 años que el 17 de julio de 2024 fue encontrada muerta junto a una caravana en ese municipio.

