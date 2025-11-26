Dos detenidos por la muerte, en julio de 2024, de una mujer que vivía en una caravana en Motril

Un crimen cometido hace casi un año y medio vuelve a estar de actualidad. La Policía Nacional ha detenido en la localidad granadina de Motril a un varón de 65 años como presunto autor material de un delito de homicidio y a otro varón, ... de 52 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos están relacionados con una mujer de 47 años que el 17 de julio de 2024 fue encontrada muerta junto a una caravana en ese municipio.

La investigación ha sido «larga y exhaustiva«, han destacado los policías, que han precisado que el mayor de los detenidos es el presunto autor material del homicidio, mientras que al otro arrestado, que fue pareja sentimental de la mujer muerta, se le acusa de encubrir los hechos.

Se da la circunstancia de que el 23 de julio de 2024, seis días después de la muerte de la mujer con signos de violencia, el hombre con el que convivía de manera intermitente fue detenido. No lo relacionaron entonces con el homicidio, pero sí con episodios de violencia hacia ella. Irene, que así se llamaba ella, habría sido objeto de malos tratos durante al menos un año.

Irene era de Madrid y mantuvo contacto con la asociación feminista La Volaera, a la que contó su situación. Sin embargo, nunca quiso denunciar a su pareja, ni tampoco irse de la caravana que ocupaba en una finca rural. El hombre que «iba y venía» a la caravana fue descartado casi desde el principio como autor de los hechos. Tenía una coartada, afirmaron fuentes de la investigación.

La mujer tenía alquilada la parcela donde estaba la caravana a un amigo de su pareja, el otro hombre que ahora ha sido detenido. A él se le acusa de ser el autor material de los hechos. La Policía Nacional ya ha puesto a ambos a disposición judicial y ahora deberá decidirse si entran en prisión provisional o quedan en libertad a la espera de juicio.