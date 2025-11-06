Detenido en Granada un fugitivo que huyó desde Noruega tras ser condenado por abuso sexual y fraude

Suscríbete a
El hombre, de 66 años, huyó del país nórdico para no entrar en prisión y se refugió en un pueblo del Área Metropolitana

Su costumbre de desayunar todos los días laborables en la misma cafetería facilitó la localización a los policías, que ya lo han puesto a disposición de la Audiencia Nacional

La operación ha corrido a cargo de la Policía Nacional
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Noruega está a más de tres mil kilómetros de distancia de España, así que en su caso se puede decir que quiso huir cuanto más lejos mejor. En el país nórdico había sido condenado por un delito de abuso sexual y otro ... de fraude al gobierno. Tenía que entrar en prisión pero, en vez de eso, escapó. Se dictó orden de búsqueda y captura internacional y se le ha localizado en un pueblo cercano a Granada. Ha sido detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

