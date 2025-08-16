El cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones de euros en Granada

Granada ha tenido últimamente buena fortuna con los sorteos. Sin ir más lejos, este jueves 14 de agosto, el cupón diario de la ONCE dejó 500.000 euros en Padul, una localidad cercana a la capital. Pero lo de ahora es mucho más gordo: 15 millones ha dejado una serie agraciada con el cupón Extra de la ONCE, que se han vendido en el centro comercial Nevada, a las afueras de Granada.

El sorteo, celebrado este viernes, ha repartido en distintas localidades de nuestro país un total de 24.160.000 millones de euros, en 86 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 15 millones del premio mayor, otros seis premiados con un millón de euros -dos en Cantabria y uno en Alicante, Cádiz, Lugo y Toledo- y 79 cupones más, agraciados con 40.000 euros cada uno.

De esos 79, en Andalucía se vendieron 9 cupones en Granada por importe de 360.000 euros, repartidos por el mismo vendedor que dio el premio de 15 millones. Además, cuatro cupones premiados (hasta 160.000 euros) se fueron a Almería; 9 más a Málaga, con 360.000 euros más; cinco más en Chiclana, con 200.000 euros; otros 40.000 euros a cada cupón en Vélez-Málaga y Sanlúcar de Barrameda; y nueve cupones más en Huelva, otros 360.000 euros.

Galicia se ha llevado un total de 11 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en Pontevedra (440.000 euros); y otro cupón de 40.000 euros en Ferrol. Hasta Canarias, concretamente en La Orotava han volado otros 400.000 euros en 10 cupones premiados; y otros 400.000 en Arrecife; y, finalmente, 9 más premiados se van en Mérida, con otros 360.000 euros repartidos

Como ha quedado dicho, el cupón Extra de Verano de la ONCE ha dejado otros 6 millones de euros con seis cupones premiados con un millón de euros cada uno. Dos de ellos han ido a parar a Cantabria, concretamente a Cabezón de la Sal y a Santoña. En Denia (Alicante) también ha tocado otro millón, cosa que igualmente ha ocurrido en Lugo, Rota (Cádiz) y Toledo.

«Pensaba que no me jubilaría sin dar un premio, pero tampoco que fuera a dar algo tan grande», ha explicado Manuel Alfonso Vera, vendedor de la ONCE desde 2003, nada más saber, apenas sin creérselo, que había dado el primer premio del Extra en el centro comercial de Armilla.

«Ahora mismo estoy muy nervioso, con los pelos de punta, estoy pensando en la alegría que habré dado a la familia que le haya tocado, me alegro un montón», ha afirmado mientras digiere la noticia, pensando en pasarse hoy por su punto de venta aunque no le toque trabajar. «Por ahí caminan muchos turistas de toda España, no sé a quién se lo habré dado», concluye.