Las campanadas de fin de año de Canal Sur se retransmitirán desde Sierra Nevada

Las campanadas de fin de año son el fenómeno televisivo más visto en España. Pocas familias no se toman las uvas y despiden cada año en compañía y frente al televisor. La batalla siempre está en la cadena escogida para decir adiós al curso ... y comenzar el nuevo con renovadas ilusiones.

Canal Sur acaba de publicar que despedirá el año 2025 y dará la bienvenida a 2026 desde Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Toda una novedad, pues tradicionalmente las campanadas se han retransmitido desde las diferentes capitales andaluzas y desde ciudades muy reconocidas en la Comunidad.

En esta ocasión, Canal Sur se desplaza a Pradollano para tomarse «las uvas más blancas», «con los mejores deseos», desde una estación de esquí querida por todos, en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa. La noticia la han dado en sus programas «Andalucía Directo», que dirige Modesto Barragán, y «Andalucía Ahora», de Javier Benítez, respectivamente.

El pasado año, Modesto Barragán y Paz Santana se tomaron las uvas en Jaén, que sucedía a Jerez (2023). La RTVA andaluza también las ha emitido desde Cádiz, Antequera, Almonáster la Real o Estepa en los últimos años.