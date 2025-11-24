Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Audiencia Nacional decide que el juicio a los Pujol se inicie con presencia del expresidente catalán pero desde su domicilio

El aeropuerto de Granada cerrará 2025 con dos vuelos internacionales al iniciar su conexión con Nantes

La línea con la ciudad francesa, operada por Volotea, iba a empezar a funcionar en 2026 pero el acuerdo ha fructificado antes y arrancará el 18 de diciembre

La Diputación de Granada planta a la de Jaén por no promocionar el aeropuerto: «Nos ha faltado al respeto»

Fachara principal del aeropuerto de Granada
Fachara principal del aeropuerto de Granada abc
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El aeropuerto de Granada cerrará 2025 con dos conexiones internacionales. A la que tiene con Ámsterdam desde octubre de 2024 se suma la de Nantes, ciudad francesa de la región de la Alta Bretaña. La compañía Volotea hará su primer vuelo ... entre ambas ciudades el 18 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app