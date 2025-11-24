El aeropuerto de Granada cerrará 2025 con dos vuelos internacionales al iniciar su conexión con Nantes

El aeropuerto de Granada cerrará 2025 con dos conexiones internacionales. A la que tiene con Ámsterdam desde octubre de 2024 se suma la de Nantes, ciudad francesa de la región de la Alta Bretaña. La compañía Volotea hará su primer vuelo ... entre ambas ciudades el 18 de diciembre.

La Diputación Provincial de Granada, principal impulsora de esta nueva línea, ya anunció a principios de septiembre que había «iniciado conversaciones» para establecerla, aunque en ese momento se preveía que los vuelos comenzaran a realizarse en torno a marzo o abril de 2026.

Sin embargo, las negociaciones han avanzado más pronto de lo previsto y el enlace entre la ciudad granadina y la francesa podrá hacerse durante las fiestas navideñas. En concreto habrá dos vuelos a la semana en cada sentido, los lunes y los jueves.

En el primer día de la semana, un avión saldrá de Nantes a las siete de la mañana y llegará al aeródromo Federico García Lorca a las 9.05. Ese mismo día, a las 9.35, partirá de Granada un vuelo que aterrizará en la localidad cercana al río Loira a las 11.40. En cuanto a los jueves, los horarios serán éstos: el avión de Granada a Nantes saldrá a las 9.45 y llegará a su destino a las 11.50. En sentido inverso, la conexión francesa despegará a las 16.25 y pisará suelo español a las 18.30.

Se trata, según han destacado desde la Diputación, del primer fruto de un plan más ambicioso que pretende recuperar el protagonismo que hace casi dos décadas tuvo Granada en el plano internacional, cuando mantuvo hasta ocho conexiones internacionales. Oporto, Roma, Milán, París o Londres son tres de los objetivos que se han fijado para el próximo año.

En sus presupuestos para el nuevo ejercicio, que hoy han sido aprobados de manera inicial, la institución provincial reserva un millón de euros para la promoción turística del aeródromo, cuyo nombre comparte con Jaén. A esa provincia, y más en concreto a su diputación, Granada le reclama una participación más activa –traducida en más inversión- para dar un impulso conjunto al aeropuerto. El acuerdo por el momento no ha llegado y Granada ha decidido salirse de la Mesa del Aeropuerto, organismo en el que también están representados la Junta de Andalucía, el Gobierno central y asociaciones empresariales.