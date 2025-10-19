Ya hay fecha para la Selectividad 2026 en Andalucía: será los días 2, 3 y 4 de junio

Los alumnos que este año cursan 2º de Bachillerato ya pueden saber las fechas del examen más temido, el de la prueba de acceso a la universidad. La Selectividad de 2026, la PAU como ahora se llama oficialmente, será los días 2, 3 y ... 4 de junio de 2026.

Es la propuesta que se ha hecho en la Comisión Coordinadora Interuniversitaria celebrada la pasada semana en Cádiz. Aunque aún no se ha dado a conocer de forma oficial, fuentes universitarias han confirmado a ABC la fecha que, además cuadra con el calendario adelantado, que se impuso hace ya varios años y que también implica que las pruebas se hacen en las mismas jornadas a la vez en toda España.

Las fechas, 2, 3 y 4 de junio de 2026 implican que este año las pruebas de acceso a la universidad coincidirán con la festividad del Corpus Christi, el jueves, que es el último día de estos exámenes que se celebran habitualmente durante tres días consecutivos. Y ello supone que los estudiantes harán los exámenes un día festivo ya que el Corpus es fiesta en Granada y Sevilla. Es algo que ya había ocurrido en anteriores ocasiones y que no suele implicar ningún problema para realizar los exámenes.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, a la que se presentan los estudiantes que no aprueban a la primera o los que quieren subir nota con respecto a la conseguida en la primera oportunidad, tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Ya el pasado curso el examen fue distinto puesto que desapareció el formato anterior que se había simplificado para la pandemia en el año 2020 y que consistía en dos modelos de exámenes para elegir uno. Esa fórmula quedó atrás y el pasado mes de junio los estudiantes se enfrentaron a un único modelo de examen de Selectividad en todas las materias aunque en algunos apartados se podía elegir entre varias preguntas.

Menos memorística

Para el próximo examen se espera que sigan las novedades ya que la idea es ir cambiando la prueba poco a poco para hacerla más competencial y menos memorística.

La Conferencia de Rectores de España ha consensuado recientemente un documento con propuestas de unos exámenes más prácticos para 2026 en el que se habla de que en asignaturas como Lengua y Literatura o Filosofía habrá como mínimo un 70 por ciento de preguntas competenciales. Además ese documento también incluye cambios en los criterios de corrección ortográfica que supondrá que se eliminará la penalización por faltas de ortografía en Matemáticas mientras que en Lengua la penalización puede ser de dos puntos como máximo.

En Andalucía también se esperan otras novedades en breve que, al parecer, no se aplicarán hasta el curso 2026/2027, es decir no para los estudiantes que ahora cursan 2º de Bachillerato, en referencia a la ponderación de las asignaturas de determinadas materias.

Cambios

De hecho, según publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 6 de octubre, habrá cambios en el tratamiento de la ponderación de las materias de Matemáticas.

«En aquellos grados en los que las materias de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se ponderan con un 0,2, solo se considerará, para el cálculo de la nota de admisión, aquella que resulte más favorable, junto con otra materia distinta, que no podrá ser ninguna de las dos mencionadas«, dice el BOJA.

Eso supone que, con con las nuevas ponderaciones, solo se tendrá en cuenta una de las dos Matemáticas, la que más beneficie al estudiante, junto con otra asignatura distinta. Es decir, no se usarán ambas para subir la nota.

Este cambio afectará a ramas como Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Psicología…), Ciencias (Biología, Estadística…) o Ciencias Sociales y Jurídicas (ADE, Economía, Educación Infantil…).

Los cambios introducidos en la Selectividad durante el pasado curso ya provocaron un descenso en las notas obtenidas por los alumnos. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, fueron el 92,17% de los estudiantes examinados en la convocatoria ordinaria los que superaron la Prueba de Acceso a la Universidad. Una cifra que supuso un descenso con respecto al , 99,49% de la Selectividad de 2024. Fue el porcentaje de aprobados más bajo de la década.