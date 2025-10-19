Suscríbete a
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

Ya hay fecha para la Selectividad 2026 en Andalucía: será los días 2, 3 y 4 de junio

La coordinadora interuniversitaria celebrada en la Universidad de Cádiz ya ha hecho una propuesta de examen que este año coincidirá con el Corpus

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Se esperan algunos cambios en los exámenes

La nueva Selectividad se hace notar y baja el porcentaje de aprobados al 92% en Sevilla

Un examen de Selectividad en Sevilla
Un examen de Selectividad en Sevilla
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Los alumnos que este año cursan 2º de Bachillerato ya pueden saber las fechas del examen más temido, el de la prueba de acceso a la universidad. La Selectividad de 2026, la PAU como ahora se llama oficialmente, será los días 2, 3 y ... 4 de junio de 2026.

