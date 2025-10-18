Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Detienen a un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo

El arrestado ha reconocido los hechos en el momento

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional de Huelva.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo a Europa ... Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

