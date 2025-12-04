Suscríbete a
Cortada la A-92 en sentido Granada por el accidente de un camión

El siniestro se ha producido a las cinco horas de la madrugada de este jueves

Ambulancia de emergencias sanitarias
Ambulancia de emergencias sanitarias ABC
Irene Cuenca

Irene Cuenca

La autovía A-92M permanece cortada al tráfico desde primera hora de esta mañana. El motivo de este cierre se debe al vuelco de un camión a la altura de la localidad malagueña de Antequera.

Según ha compartido la propia DGT a ... través de X (antes Twitter), el siniestro ha tenido lugar unos minutos después de las 05.00 horas,más concretamente a las 05.08 horas.

