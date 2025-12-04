Cortada la A-92 en sentido Granada por el accidente de un camión

La autovía A-92M permanece cortada al tráfico desde primera hora de esta mañana. El motivo de este cierre se debe al vuelco de un camión a la altura de la localidad malagueña de Antequera.
Según ha compartido la propia DGT a ... través de X (antes Twitter), el siniestro ha tenido lugar unos minutos después de las 05.00 horas,más concretamente a las 05.08 horas.
En ese momento, el camión accidentado ha quedado atravesado en la calzada tras volcar, lo que ha obligado a cortar el tráfico en los dos carriles en dirección Granada.
Este cierre afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 0 a 23 de la A-92M y el tráfico se ha desviado a través de la A-45. Por otro lado, el conductor ha sido trasladado al hospital, donde está recibiendo atención sanitaria.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete