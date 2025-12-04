Cortada la A-92 en sentido Granada por el accidente de un camión

La autovía A-92M permanece cortada al tráfico desde primera hora de esta mañana. El motivo de este cierre se debe al vuelco de un camión a la altura de la localidad malagueña de Antequera.

Según ha compartido la propia DGT a ... través de X (antes Twitter), el siniestro ha tenido lugar unos minutos después de las 05.00 horas,más concretamente a las 05.08 horas.

En ese momento, el camión accidentado ha quedado atravesado en la calzada tras volcar, lo que ha obligado a cortar el tráfico en los dos carriles en dirección Granada. #InfoServicio #Carreteras



⚠️ Cortada al tráfico la A-92M en sentido Granada por el vuelco de un camión en el km 23 en #Antequera #Málaga



🚨 Habilitado desvío alternativo por la A-45



🏥 Camionero evacuado al hospital pic.twitter.com/8Ecb2zygag — EMA 112 (@E112Andalucia) December 4, 2025 Este cierre afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 0 a 23 de la A-92M y el tráfico se ha desviado a través de la A-45. Por otro lado, el conductor ha sido trasladado al hospital, donde está recibiendo atención sanitaria.

