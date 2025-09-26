Una vecina de Almodóvar del Río se enfrenta a prisión y a demoler su chalé por estar construido en zona protegida

Paisaje de la zona de la Vega del Guadalquivir próxima a Almodóvar del Río

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formulado escrito de acusación contra una vecina de Almodóvar del Río investigada por un presunto delito contra la ordenación del territorio, tras levantar un chalé con porche en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de los valores agrícolas de la Vega del Guadalquivir.

Según recoge la calificación, a la que ha tenido acceso ABC, los hechos se remontan al año 2021, cuando la acusada habría comenzado la construcción una edificación de más de 120 metros cuadrados en un terreno rústico, sin contar con la correspondiente licencia municipal de obras ni autorización administrativa de la Junta de Andalucía.

El fiscal sostiene en su calificación provisional que «esta actuación vulnera la normativa urbanística vigente y constituye un delito recogido en el artículo 319.2 del Código Penal«.

El fiscal solicita para esta acusada una pena de un año y seis meses de prisión, así como una multa de 12 meses con cuota diaria de 6 euros y la inhabilitación especial para profesión u oficio vinculado con la construcción durante un periodo de un año y medio.

Obliga a asumir el coste de la demolición

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que la acusada asuma el coste de la demolición de la vivienda ilegal y la restauración de los terrenos a su estado original. Además, el escrito de acusación recoge le exige responder de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria en caso de no cumplir voluntariamente con la demolición.

La causa será juzgada próximamente en el Juzgado de lo Penal de Córdoba, donde se determinará la responsabilidad penal y civil de la acusada en relación con la obra levantada en suelo protegido de especial protección de la Vega del Guadalquivir.