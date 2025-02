Una veintena de proyectos, de 100 millones, marcan la agenda del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

Plan de obras en los barrios

El bipartito ha consignado 2,5 millones para él , pero se cargan íntegros sobre la partida que en los últimos años llega del Gobierno central por los Presupuestos del Estado -en 2019, al no aprobarse, no se ingresó-. Para que lleguen esos fondos, primero el Ejecutivo socialista deberá incluirlos en las cuentas, donde va a tener muchas solicitudes de sus múltiples socios, que no son ni PP ni Cs. Además, tendrán que salir adelante.

Bien es cierto que Infraestructuras (Ciudadanos) tiene fondos arrastrados de ejercicios anteriores para ejecutar obras en los barrios varios años sin que le llegaran inyecciones económicas nuevas.