Notas medievales en el Vía Crucis Magno de Córdoba: el misterio de los ministriles

Los ministriles del Señor de la Caridad de Pozoblanco han sido una de las notas más destacadas y llamativas del acompañamiento musical en el Via Crucis Magno entre un selecto ramillete de agrupaciones musicales y bandas que han acompañado al resto de procesiones de ... esta cita.

Es por tanto el acompañamiento musical de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad de Pozoblanco. Visten de negro, con capa y gola y tocan intrumentos de viento y un tambor por delante de la imagen del crucificado a hombros de sus portadores.

Los 'Ministriles Hispalensis' es un destacado ensemble de música antigua española, especializado en los periodos renacentista y barroco. En el siglo XV los ministriles se agrupaban en coplas o conjuntos que tocaban puntualmente tanto en celebraciones religiosas como civiles. Su repertorio era amplio y variado: desde música religiosa hasta danzas y canciones de moda de la época.

Aparte de la corte, algunas altas casas señoriales contaban con su propio grupo fijo de ministriles, algo que solamente se podían permitir las familias más opulentas dado el elevado coste de mantener 'en plantilla' a un conjunto de músicos. Como curiosidad, mencionar que la galera capitana de la armada real contó con un conjunto fijo de ministriles turcos durante el siglo XVII.

La chirimía, el sacabuche, la corneta y el bajón fueron los principales instrumentos interpretados por los ministriles, lo que no impedía que en ocasiones también tocasen ocasionalmente otros como flautas u orlos, que son aerófonos con forma de J.