Avanza la restauración de la peana de altar de San Rafael de Córdoba para regresar en mayo de 2026

Las labores de restauración de la peana de altar de San Rafael avanzan a buen ritmo en el IAPH y estarán terminadas con vistas a la primavera de 2026. Por lo pronto, para la festividad del 24 de octubre la imagen del Arcángel en ... la iglesia del Juramento se muestra ante sus devotos sobre la peana procesional obra de José María Higuera, en la que se encuentra presidiendo el templo desde mediados de mayo.

La peana de altar de la iglesia del Juramento en proceso de conservación data de finales del siglo XVIII y es anterior al propio templo, pues ya estaba en la anterior ermita, como subraya el hermano mayor de San Rafael, José Ángel Castro.

Mostraba un avanzado estado de deterioro en general y la cara frontal presentaba purpurina. A las cartelas se les va a devolver todos sus colores originales, a la vez que eliminan la negrura provocada por la suciedad y el betún de Judea.

La hermandad cuenta con 20.000 euros, la cifra máxima concedida, de la subvención de la Diputación a la restauración del patrimonio cofrade, del ejercicio 2024. Debe completar el importe total de las labores, por lo que mantiene abierta una línea de donativos para todos los hermanos, devotos y el pueblo de Córdoba en general que deseen contribuir a devolver el esplendor a esta importante pieza tallada y policromada.

Este bien se encuentra depositado desde mediados de mayo de 2025 en el IAPH y posiblemente esté de vuelta en mayo de 2026.

La cofradía he registrado un fuerte crecimiento en el número de hermanos durante los últimos meses, «ha sido espctacular», indica Castro: roza ya los 500 porque en el último año se han incorporado más de un centenar de personas, por lo que anima a más devotos a sumarse a la corporación que rinde culto a «la devoción de las devociones de Córdoba, la que une a todos los cordobeses», recalca.

La revista

Octubre es su mes por antonomasia y los actos en honor de San Rafael continúan: este martes ha comenzado el triduo en la iglesia del Juramento. El miércoles 22 de octubre, tras la misa de 20.00 horas, a las 21.00 horas la hermandad da a conocer en el templo su revista 'Arcángel San Rafael Custodio de Córdoba 2025', dirigida por José Ángel Castro y él mismo va a desgranar todos los detalles.

Esta nueva edición se consagra al Custodio y a la vida de la hermandad, con predominio de la temática historiográfica y numerosas firmas, entre ellas la del cronista oficial de la ciudad de Montoro, que abunda en la devoción al Arcángel y la relación con su municipio.

La víspera, el jueves 23 de octubre la fiesta de regla, que predicará el fraile trinitario Manuel García, será el momento en que la hermandad entregue la medalla de hermano al Colegio de Veterinarios de Córdoba. Por la noche, a las 23.30 horas, la Peña El Limón de Ramón Medina, como es costumbre cada año, ofrecerá la serenata a las puertas de la iglesia y, tras ella, se ofrecerá una pestiñada y anís.

Horario de misas

El viernes la misa votiva de las 10.30 horas estará presidida por primera vez por el nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que ya visitó el templo y ofició una misa ante esta devoción emblemática de Córdoba al poco tiempo de tomar posesión. En esta ocasión Clemente Mata dirigirá a un grupo del Coro de la Catedral como acompañamiento.

El hermano mayor de San Rafael recuerda que la misa votiva, concelebrada por el Cabildo Catedral, es un acto en el que han participado históricamente los dos Cabildos: el de la Catedral y el de la ciudad.

El grupo joven de la hermandad de San Rafael, al término de esa eucaristía, organiza 'El perol del Arcángel', en el patio de la Cruz, con acceso por la calle Roelas. Habrá bebidas y arroz a precios populares.

El resto de misas programadas el viernes comenzarán a las 8.00 horas y se sucederán durante toda la jornada, hasta las 21.00 horas, con la participación de numerosos sacerdotes. La de 8.00 la oficiará José María Muñoz Urbano, vicario parroquial de Cristo Rey.

La de 9.00, Pablo Lora, administrador parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de Alcolea. La de 12.00 horas, Rafael Rabasco, juez del Tribunal Eclesíastico y párroco de San Lorenzo y Nuestra Señora del Carmen. La de 13.00 horas, por Ignacio Sierra, párroco de la Fuensanta. A las 14.00 horas, José Luis Moreno, vicario parroquial de San Andrés.

La de 16.00 horas contará con Héctor José Sánchez, vicario parroquial de Santa Victoria y Nuestra Señora de la Purificación. A las 17.00 horas estará oficiando misa Fernando Cruz-Conde, rector del Juramento y consiliario de la hermandad de San Rafael.

Por la tarde habrá también misas a las 18.00 horas, las 19.00, las 20.00 y las 21.00, con fray Manuel García, Adolfo Ariza, Miguel Varona y Juan Carlos Valsera (párroco de Nuestra Señora de Gracia, párroco de Nuestra Señora de la Aurora, director del Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos y vicario parroquial del Beato Álvaro de Córdoba, respectivamente).