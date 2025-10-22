Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

Avanza la restauración de la peana de altar de San Rafael de Córdoba para regresar en mayo de 2026

La cofradía abre una línea de donativos para que los hermanos y devotos ayuden a sufragar las labores

Cuenta atrás para los actos en honor a San Rafael en Córdoba

La peana de altar de San Rafael, en el IAPH, a comienzos de septiembre
La peana de altar de San Rafael, en el IAPH, a comienzos de septiembre IAPH
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las labores de restauración de la peana de altar de San Rafael avanzan a buen ritmo en el IAPH y estarán terminadas con vistas a la primavera de 2026. Por lo pronto, para la festividad del 24 de octubre la imagen del Arcángel en ... la iglesia del Juramento se muestra ante sus devotos sobre la peana procesional obra de José María Higuera, en la que se encuentra presidiendo el templo desde mediados de mayo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app