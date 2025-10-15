Cuenta atrás para los actos en honor de San Rafael en Córdoba

A solo diez días de la festividad de San Rafael, el Custodio de Córdoba, la hermandad despliega el programa de cultos en su honor, con el triduo y una propuesta musical en la iglesia del Juramento.

El próximo sábado 18 de octubre ... el templo acogerá un concierto de la coral Tiffin Girls School Choir a las 20.00 horas. Poco después, el solemne triduo comenzará el 21 de octubre y la predicación del día 23 en la función principal será del padre trinitario fray Manuel García.

El viernes 24 de octubre se celebrará la misa votiva por la festividad de San Rafael, que presidirá por primera vez este día tras su toma de posesión en verano del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, concelebrada por el Cabildo Catedral de Córdoba. El pasado 25 de junio, monseñor Fernández, en su primera visita al Custodio, ya ofició una eucaristía en el Juramento. Al finalizar la misa del día 24, la cofradía tiene previsto organizar un perol en el patio de la cruz, con entrada por la calle Roelas) con arroz y bebidas a precios populares. La hermandad de San Rafael vivió el pasado domingo 12 de octubre por la mañana la tradicional misa en honor a la Virgen del Pozo, su cotitular, que abre estos actos. El 1 de noviembre los cerrará con una misa ofrecida ante San Rafael por su protección ante el terremoto de 1755. Noticia Relacionada San Rafael llena de aires clásicos las calles de Córdoba Julia García Higueras Su paso luce completamente terminado en talla y los devotos reciben entre aplausos al Arcángel Octubre es el mes consagrado por excelencia al Custodio de Córdoba, si bien en el mes de mayo se ha instituido la procesión de la imagen por las calles sobre su paso propio, que se produce en la fecha más próxima al 7 de mayo, cuando se conmemora su aparición y juramento.

