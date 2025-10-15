Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

Cuenta atrás para los actos en honor de San Rafael en Córdoba

La hermandad comienza el programa de cultos del Custodio de la ciudad, que culminarán con la misa del obispo

La peana de San Rafael de la iglesia del Juramento de Córdoba, en el IAPH para su restauración

San Rafael Arcángel, en la iglesia del Juramento
San Rafael Arcángel, en la iglesia del Juramento Álvaro carmona
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A solo diez días de la festividad de San Rafael, el Custodio de Córdoba, la hermandad despliega el programa de cultos en su honor, con el triduo y una propuesta musical en la iglesia del Juramento.

El próximo sábado 18 de octubre ... el templo acogerá un concierto de la coral Tiffin Girls School Choir a las 20.00 horas. Poco después, el solemne triduo comenzará el 21 de octubre y la predicación del día 23 en la función principal será del padre trinitario fray Manuel García.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app