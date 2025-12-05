La Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera todo su esplendor

Nada mejor que en las vísperas de la Inmaculada Concepción para dar a conocer que la imagen de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra ha recobrado todo su esplendor,

El Oratorio de la Purísima, el lugar en el que permanecerá ... a partir de este momento, ha acogido la presentación en la que es visible su nuevo estado. La obra, del escultor malagueño Salvador Gutiérrez de León, conocido como 'León el Viejo', es de finales del siglo XVIII o principios del XIX y tiene grandes dimensiones, dos metros de altura por 1,20 metros de ancho.

El restaurador de la imagen, el profesor Salvador Guzmán Moral, presidente de la fundación, ha revertido el avanzado estado de deterioro que mostraba y le ha devuelto su aspecto original, como detalla en declaraciones a ABC.

La mirada y las expresivas manos de la Purísima del Oratorio Beatriz Mora

La Purísima presenta el estilo academicista del XIX y sigue una fuerte tradición barroca malagueña. La Virgen tiene inspiración Montañesina y la peana respira un aire barroco como las Inmaculadas de Murillo, con ángeles revoloteando, como apunta este especialista.

La túnica y el manto van dorados y estofados. Los ojos de vidrio de la mayoría de angelitos se habían perdido, y también los dedos de las manos. Había repintes, pérdidas de soporte y suciedad generalizada, por lo que se han afrontado trabajos de limpieza y reintegración con «un resultado bastante satisfactorio».

Detalle de los ángeles situados a los pies de la Virgen Beatriz Mora

En el acto de presentación de la Virgen restaurada han participado este jueves el alcalde de Cabra, Fernando Priego; la concejala de Cultura, María Sierra Sabariego; Salvador Guzmán Moral; y el secretario de la fundación, Antonio Ramón Jiménez Montes.

María Sierra Sabariego, Fernando Priego, Salvador Guzmán y Antonio Ramón Jiménez Montes Beatriz Mora

La Fundación Aguilar y Eslava lleva muchos años dedicada a la recuperación del patrimonio histórico educativo que tiene el centro desde hace casi tres siglos y medio. A la creación en su día del Museo y el Centro de Estudios se sumó la construcción del Oratorio, que recupera la antigua capilla que siempre hubo en el colegio y después instituto.

«La capilla desapareció en los años 70 y su imagen principal, la Inmaculada Concepción, pasó a un salón de actos, posteriormente al seminario de Religión y después quedó en una habitación», recuerda Guzmán Moral.

La fundación acometió en el pasado una rehabilitación inicial de la imagen y la expuso durante un tiempo en el Museo, pero hace una década se decidió retirarla para someterla a esta exhaustiva restauración, que ha durado varios años.

Hay constancia de esta Purísima desde el año 1819, cuando se bendijo la nueva capilla y se tiene la seguridad de que esta imagen se concibió para presidir un pequeño retablo. Para el restaurador, «probablemente es la mejor imagen de Salvador Gutiérrez de León».

Con la incorporación de la Purísima se completan las devociones actuales del Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava, pues ya se encuentra junto a San José y el Cristo obra de Juan Manuel Miñarro.