Pasión en Córdoba

La Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera todo su esplendor

Salvador Guzmán restaura la imagen de grandes dimensiones obra del malagueño Salvador Gutiérrez de León

Besamanos a la Virgen y cultos, en la agenda de las cofradías de Córdoba por la Inmaculada

Salvador Guzmán, junto a la imagen de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava, que ha restaurado
Salvador Guzmán, junto a la imagen de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava, que ha restaurado Beatriz Mora
Julia García Higueras

Córdoba

Nada mejor que en las vísperas de la Inmaculada Concepción para dar a conocer que la imagen de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra ha recobrado todo su esplendor,

El Oratorio de la Purísima, el lugar en el que permanecerá ... a partir de este momento, ha acogido la presentación en la que es visible su nuevo estado. La obra, del escultor malagueño Salvador Gutiérrez de León, conocido como 'León el Viejo', es de finales del siglo XVIII o principios del XIX y tiene grandes dimensiones, dos metros de altura por 1,20 metros de ancho.

