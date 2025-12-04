La presea de coronación de la Virgen de Luna aguarda ya en el santuario para el gran día

La nueva presea que lucirá la Virgen de Luna desde el momento en que sea coronada canónicamente el próximo domingo ya está en el santuario de la Jara a la espera de la ceremonia.

La obra, del orfebre sevillano Ramón León, se ... ha realizado en parte con el oro y la plata procedente de las donaciones de los fieles de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba.

El orfebre, que ha entregado la presea este miércoles por la mañana, ha expresado su agradecimiento a las cofradías porque «este encargo ha supuesto para nuestro taller una verdadera honra y también un desafío artístico que acogimos con entusiasmo desde el primer instante».

Añade que «la creación de una pieza destinada a un acto litúrgico de tan alta significación no solo implica técnica y oficio, sino también sensibilidad espiritual. La devoción a la Virgen de Luna, tan viva en los corazones de los pueblos de la comarca, ha sido una guía constante durante todo el proceso creativo».

Por ello ha reconocido que «nos hemos sentido acompañados por la historia, las tradiciones y el sentir profundo de generaciones que han venerado esta advocación singular, cuyo arraigo es, en sí mismo, una obra de arte transmitida de padres a hijos».

Ramón León, en el centro, junto a sus obras, ante la Virgen de Luna Coronación Virgen Luna

El entorno paisajístico y cultural que envuelve la devoción a la Virgen, las dehesas, costumbres, ritos y celebraciones, han sido también fuente de inspiración. Según el orfebre, cada detalle de la corona nace de ese universo simbólico, de ese vínculo entre fe y tierra, entre el pueblo y su Madre celestial.

«Nuestro propósito ha sido, desde el inicio, transformar todo ese legado en una obra digna, que refleje amor, respeto y la solemnidad que merece la coronación», asegura.

Más de dos kilos de plata

Para la ejecución de la corona de la Virgen se han empleado 2,4 kilogramos de plata de primera ley, cuidadosamente trabajada y enriquecida con 65 gramos de oro destinados a la cruz de remate y al resplandor que enmarca la luna.

La pieza se engalana con cinco amatistas seleccionadas por su pureza, una circonita de cinco milímetros situada en el corazón de la cruz, y un conjunto de cien circonitas de dos milímetros que destacan los cráteres de las lunas aportando un efecto luminoso y celestial.

A ello se suman veintiséis perlas naturales colocadas en las puntas de los rayos, evocando la luz que irradia la presencia de la Madre de Dios. La corona del Niño Jesús, delicada y armónica, ha sido elaborada con 710 gramos de plata manteniendo la coherencia estética y simbólica con la corona de la Virgen.

Ambas preseas se han finalizado con un baño de oro de 24 quilates que otorga calidez y nobleza, acompañado de un baño de rodio aplicado a la luna central de la corona de la Virgen, a los ángeles que la flanquean, en representación fiel de la devoción y entrega del pueblo de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba, y al monograma JHS que preside el orbe de la corona del Niño.

Noticia Relacionada Los Reyes de España, presidentes de honor de la coronación canónica de la Virgen de Luna Julia García Higueras La esperada ceremonia que une a las cofradías de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba será en el santuario de la Jara el 7 de diciembre

Cada etapa del proceso, desde el diseño inicial hasta el pulido final, lleva detrás el máximo esmero, pues eran «conscientes de que no se trataba únicamente de elaborar una obra de orfebrería, sino de participar en un acto de amor colectivo».

Por todo, según León, «esta corona es más que un objeto litúrgico: es una ofrenda del pueblo, un testimonio de fe y un símbolo de identidad compartida. Nos enorgullece haber podido aportar nuestra mano y nuestro corazón a esta obra, y esperamos que, al ser colocada sobre las sienes de la Santísima Virgen, refleje fielmente la devoción, la historia y el cariño de todos sus hijos».