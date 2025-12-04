Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La presea de coronación de la Virgen de Luna aguarda ya en el santuario para el gran día

El orfebre sevillano Ramón León firma la pieza, que contiene oro y plata donados por los devotos

Las cofradías de la Virgen de Luna encaran la coronación

Las coronas de coronación de la Virgen de Luna y el Niño, en el santuario
ABC Córdoba

Córdoba

La nueva presea que lucirá la Virgen de Luna desde el momento en que sea coronada canónicamente el próximo domingo ya está en el santuario de la Jara a la espera de la ceremonia.

La obra, del orfebre sevillano Ramón León, se ... ha realizado en parte con el oro y la plata procedente de las donaciones de los fieles de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba.

