El retablo de la Estrella de Córdoba ya luce en todo su esplendor

Ha sido una labor de muchos años y con la implicación de varios artistas, pero el fruto ya queda a la vista de todos. El retablo desde el que Nuestra Señora de la Estrella preside el altar mayor de la parroquia de San Fernando ... está completamente terminado.

Siguiendo el diseño de Miguel Ortiz Cabello, la talla es obra del taller de Ortiz y Jurado, y va rematado con el dorado de Francisca González. Fue una idea que inició en su momento el que fue párroco del templo, Juan Bautista Correa.

«Su visión y su amor por esta parroquia nos inspiraron a todos a trabajar unidos para hacer realidad este proyecto, que llevaba a nuestros sagrados titulares a los dos lugares más importantes de la parroquia: al Señor de la Redención, a la Capilla del Sagrario; y a Nuestra Señora de la Estrella, a su altar mayor», como recordó en su reciente bendición el hermano mayor, José María Ledo.

Noticia Relacionada Nueva iluminación para el camarín de la Virgen de la Estrella de Córdoba Julia García Higueras Ganar luminosidad y garantizar la conservación de la imagen y de las pinturas de este espacio, las claves del trabajo realizado por la empresa Anoventaº

Han sido varias las juntas de gobierno implicadas en hacerlo realidad y también con el apoyo del actual párroco, Antonio Navarro, junto a muchos hermanos de la cofradía y feligreses de la Huerta de la Reina, que han colaborado con su generosidad a llevar a cabo la obra.

En marzo de 2022 el artista Rafael Cervantes terminó las pinturas del camarín con la iconografía de la Santísima Trinidad, y en el verano de 2023 la cofradía incorporó una nueva iluminación que daba más realce a la Virgen, a la vez que preservaba su conservación.

Jubileo

La cofradía de la Estrella ultima los preparativos del viaje a Sevilla del 8 de noviembre para ganar el Jubileo de la Esperanza, previa invitación de la hermandad de la Esperanza de Triana a la misa que se celebrará ese día en la Capilla de los Marineros.