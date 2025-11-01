Suscríbete a
Pasión en Córdoba

El retablo de la Estrella de Córdoba ya luce en todo su esplendor

Con diseño de Miguel Ortiz, la talla es del taller Ortiz Jurado y el dorado, de Francisca González

Dos cuadros del Ecce Homo y de San Fernando, junto a la Virgen de la Estrella de Córdoba

El altar de Nuestra Señora de la Estrella, completamente terminado
Julia García Higueras

Córdoba

Ha sido una labor de muchos años y con la implicación de varios artistas, pero el fruto ya queda a la vista de todos. El retablo desde el que Nuestra Señora de la Estrella preside el altar mayor de la parroquia de San Fernando ... está completamente terminado.

