La coronación de la Virgen de Luna entra en la cuenta atrás

La Virgen de Luna se encuentra dispuesta para la celebración del triduo de preparación a su coronación canónica pontificia, prevista el 7 de diciembre. Luce prendas significativas del ajuar que tiene en Pozoblanco y en Villanueva de Córdoba y una nueva tiara en ... alpaca dorada, cristal y porcelana con flores variadas entre las que hay jaras.

El triduo en su honor comienza este viernes 28 de noviembre a las 11.30 horas, con la misa dedicada a las personas mayores de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba.

La concelebrarán los sacerdotes de ambos municipios y el acompañamiento musical será del coro de los Alumnos Salesianos de Pozoblanco y el coro del Centro de participación activa y de San Sebastián de Villanueva.

Jóvenes y niños

El sábado 29 de noviembre a las 13.00 horas la misa se celebrará por la juventud y la infancia de ambas localidades y la oficiará el vicario episcopal de la Sierra, David Arellano, con el acompañamiento de los coros juveniles de ambos municipios.

El obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, presidirá la misa del domingo 30 de noviembre a las 13.00 horas, que se dedicará a todas las mujeres que llevan por nombre Luna. Intervendrán los coros romeros Voces de la Sierra y Virgen de Luna.

Son muchos los signos que presagian la cercanía de este acontecimiento histórico para los devotos de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba. Acaban de bendecirse las pinturas murales del camarín de la Virgen, que el artista Juanjo Fernández Villarejo ha desarrollado para recuperar parte de la decoración que tuvo la ermita antes de la Guerra Civil.

Pinturas murales del camarín de la Virgen en el santuario de la Jara Cofradía Luna Pozoblanco

Todo va preparando el marco de la coronación, como el rosario de antorchas programado el 6 de diciembre a las 18.30 horas, a muy pocas horas de la esperada celebración.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, coronará canónicamente a la Virgen de Luna el 7 de diciembre, domingo, en una solemne ceremonia que dará comienzo a las 12.30 horas, con la participación de las corales de la Peña Marcos Redondo y de San Miguel.

Una vez coronada la Virgen, habrá una procesión alrededor de la ermita. Un día después, el lunes 8 de diciembre, habrá una misa de acción de gracias a las 13.00 horas, que concelebrarán los sacerdotes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

Son muchos los detalles que acompañan la coronación. Estos días las calles de Pozoblanco se están engalanando con gallardetes que anuncian que faltan muy pocos días para la coronación.