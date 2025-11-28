Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La coronación de la Virgen de Luna entra en la cuenta atrás

El triduo de preparación comienza el viernes 28 de noviembre en el santuario

Los Reyes de España, presidentes de honor de la coronación canónica de la Virgen de Luna

La Virgen de Luna, en el camarín del santuario, preparada para el triduo
Julia García Higueras

Córdoba

La Virgen de Luna se encuentra dispuesta para la celebración del triduo de preparación a su coronación canónica pontificia, prevista el 7 de diciembre. Luce prendas significativas del ajuar que tiene en Pozoblanco y en Villanueva de Córdoba y una nueva tiara en ... alpaca dorada, cristal y porcelana con flores variadas entre las que hay jaras.

