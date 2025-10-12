Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Agrupación celebra el éxito Vía Crucis Magno de Córdoba: «Las cofradías y el público estaban felices»

El Ayuntamiento destaca la ausencia de incidentes y la capacidad para acoger acontecimientos de este tipo

El Vía Crucis Magno desborda las calles de Córdoba y cosecha frutos de fe y belleza

Jesús Nazareno, a su paso por Santa Teresa Jornet, en el Vía Crucis Magno Felipe Osuna
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, ha mostrado este domingo su «satisfacción»con el desarrollo del Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente', celebrado en la trade y noche del sábado en la ciudad. «Después de ... un año de trabajo, ha sido espectacular la acogida a las imágenes, a los devotos y a las personas que hemos compartido esta noche tan singular», ha insistido.

