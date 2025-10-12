La Agrupación celebra el éxito Vía Crucis Magno de Córdoba: «Las cofradías y el público estaban felices»

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, ha mostrado este domingo su «satisfacción»con el desarrollo del Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente', celebrado en la trade y noche del sábado en la ciudad. «Después de ... un año de trabajo, ha sido espectacular la acogida a las imágenes, a los devotos y a las personas que hemos compartido esta noche tan singular», ha insistido.

«Viendo las caras de las cofradías que entraban al palco se veían una sensación y unas vibraciones muy positivas, porque se les veía contentos y felices. Era el logro después de tanto esfuerzo porque las hermandades de Córdoba, quizás no estamos acostumbradas a llegar a la Catedral, pero había muchas personas que entraban dentro de ese proyecto de vida. Fue emocionante», ha resaltado.

Noticia Relacionada El apoteósico encuentro de la Vírgenes de la Esperanza y la Paz al regreso del Vía Crucis Magno Luis Miranda Las dos imágenes han estado frente a frente en la calle Capitulares

Ha subrayado que el cortejo movilizó a 10.000 personas de las hermandades, y cada banda de música con en torno a 150 integrantes de media. Sumado a casi mil profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hizo que «no hubiera ningún tipo de incidente que reseñar desde el punto de vista de la seguridad, el Cuerpo de Seguridad del Estado, con su profesionalidad».

Como ha recordado, el turismo religioso y cofrade es cómodo porque implica a familias que vienen a disfrutar de manera tranquila, a escuchar marchas, a ver imágenes, a ver andar a las cofradías. Además, es «un turismo que deja recursos en la ciudad. Un turismo que habrá llenado hoteles, apartamentos, habrá llenado bares, restaurantes y bueno, eso al fin y al cabo, para mí me ponga dura y bueno, entiendo que también le da imagen a la ciudad».

«Muchísimas personas, me han llamado para trasladar y agradecer el momento que han pasado» por poder ve el patrimonio, la tradición y la cultura.

No ha pasado por alto los retrasos y problemas con los cruces. «Las hermandades que nos visitan tienen una forma de andar y una manera de llevar los pasos que además no tienen relevo», ha puntualizado.

«Los recorridos eran largos, eran difíciles, ha costado trabajo llegar en algunas ocasiones», ha dicho. Y si hubo problemas, también se resolvieron conforme avanzó la noche.

También ha explicado que el nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, comprobó de primera mano cómo es el movimiento cofrade en Córdoba y la provincia, y llamaba la atención el respetuoso silencio con el que se recibía a las hermandades y «el acompañamiento musical tan adecuado que tuvo las diferentes partes de los bloques. Fue una puesta en escena de un acto religioso que creo que no se nos va a olvidar en tiempo».

Ha admitido retrasos, explicables por los largos recorridos y por la distinta forma de procesionar de algunas localidades

En cuanto a las sillas dispuestas en la carrera oficial y sobre algunas personas que tuvieron que ser reubicadas en otras zonas distintas a la que adquirieron ha indicado que la instalación, de madrugada, ha asegurado que «tuvo mucha complejidad» y se realizó en el menor tiempo posible para no molestar a los residentes.

Murillo ha concluido que el sábado «el grupo mayor que hay como asociación dentro de nuestra ciudad se movilizó y la ciudad ya está completamente funcionando como si no hubiera pasado nada». «Aprender de lo que hay que mejorar» ha sido unas premisas.

Capacidad organizativa

El Ayuntamiento también ha celebrado que el Vía Crucis Magno se desarrollase sin contratiempos. El teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha insistido en el alto número de visitas, que se cuantificarán en los próximos días, con 156 autobuses.

«Ha quedado muy claro que la ciudad puede acoger acontecimientos de este tipo y hay capacidad organizativa para realizarlo», ha insistido Miguel Ángel Torrico.