San Carlos se pone a tiro de las empresas auxiliares de la Base Logística del Ejército en Córdoba

El pequeño polígono industrial San Carlos, encastrado entre la antigua N-IV, el arroyo de Rabanales y Tecnocórdoba, se pone a tiro de las empresas auxiliares que podrían llegar con la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Esta vieja superficie ... culmina su regularización urbanística y en su corazón está situado el antiguo recinto ferial San Carlos, hoy propiedad de una fundación del dueño de Deuser, Francisco Adame, que compró a la Junta de Andalucía las instalaciones en una subasta por 700.000 euros, y que después vendió su empresa a Indra, el 'campeón nacional' del sector de la defensa.

La Gerencia de Urbanismo dará luz verde al proyecto de reparcelación del polígono este martes 23 de septiembre tras un largo camino de papeleo que lleva años. Un trámite que dará pie al proyecto de urbanización y la regularización completa. El Ayuntamiento de Córdoba saca del mismo varias parcelas resultantes y 330.000 euros por la monetarización de parte del 10 por ciento del aprovechamiento que por ley tiene que recibir. Pero lo más llamativo, según las fuentes municipales y empresariales consultadas por ABC, está en el interés que naves de esta zona están despertando en las firmas de ingeniería y afines al sector de defensa para su llegada la ciudad.

En el caso del recinto ferial San Carlos, aunque llegó a presentarse en la Gerencia de Urbanismo a principios de 2024, un anteproyecto para un polo de innovación con una inversión estimada en unos 24 millones de euros, nada más se ha sabido por el momento del proyecto. Inicialmente los planes de Deuser pasaban por la formación de cara a la robótica y la industria 4.0, pero parece que los mismos han cambiado.

Sí está claro que en los planes de desembarco de Indra en Córdoba, anunciado este verano con la compra de una nave en Las Quemadas para desarrollar tres tipos radares, sí está contemplada la vieja instalación de la Junta para ferias y el propio entorno de San Carlos. Este tipo de grandes empresas de fabricación -como le ocurre a Escribano- requieren en su producción disponibilidad de naves en alquiler más que operaciones de compra -tiene en cartera también Rabanales 21 tras haber descartado la nave de Piensos y Mascotas que ojeó en un primer momento-.

El incentivo de Indra

Fuentes empresariales han señalado que tanto Indra como otras empresas ya señaladas para su llegada a Córdoba por la Base Logística han estado viendo el mercado de este pequeño polígono adyacente al recinto ferial, por lo que la regularización del mismo -con importantes huecos aún sin edificar- adquiere relevancia de cara a crear un pequeño conglomerado productivo y de innovación con el motor principal de las instalaciones que compró Deuser y la proximidad.

Es más, la sede central de Deuser está en Tecnocórdoba y se va a integran en el desembarco de Indra en Las Quemadas por lo que el despliegue de la gran firma de defensa e innovación tendría una continuidad geográfica en esta zona industrial del este de Córdoba que conforman los tres polígonos sucesivos (San Carlos y los otros dos frente a la zona de influencia de Rabanales 21).

El conjunto de esta zona industrial tiene una superficie de 149.000 metros cuadrados. La propiedad está muy atomizada con casi medio centenar de naves. El coste de la urbanización total se elevaba en 2011 a unos 5 millones de euros, una cifra que casi 15 años después está desactualizada, pero es la única oficial que consta en la Gerencia de Urbanismo.