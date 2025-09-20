Suscríbete a
Industria

San Carlos se pone a tiro de las empresas auxiliares de la Base Logística del Ejército en Córdoba

Urbanismo da luz verde al proyecto de reparcelación del polígono que rodea al antiguo recinto ferial, hoy en manos de Deuser e Indra

Indra invertirá 56 millones en Córdoba y abrirá en septiembre la primera de sus dos nuevas fábricas

Acceso al recinto ferial San Carlos dentro del polígono industrial
Acceso al recinto ferial San Carlos dentro del polígono industrial Valerio Merino
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

El pequeño polígono industrial San Carlos, encastrado entre la antigua N-IV, el arroyo de Rabanales y Tecnocórdoba, se pone a tiro de las empresas auxiliares que podrían llegar con la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Esta vieja superficie ... culmina su regularización urbanística y en su corazón está situado el antiguo recinto ferial San Carlos, hoy propiedad de una fundación del dueño de Deuser, Francisco Adame, que compró a la Junta de Andalucía las instalaciones en una subasta por 700.000 euros, y que después vendió su empresa a Indra, el 'campeón nacional' del sector de la defensa.

