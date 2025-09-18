Rosa Aguilar reivindica ahora el legado de Julio Anguita: «Un colegio de la ciudad debería llevar su nombre»

La exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, defendió este miércoles que el legado de Julio Anguita debería quedar reflejado, además de en la estación ferroviaria cordobesa, en algun centro educativo de la capital. La exregidora, que apareció en el programa televisivo Más vale tarde, señaló que «merece tener una estación con su nombre, pero también estaría bien que un colegio lo recordara, porque eso es lo que hacía a Julio extraordinariamente grande».

Aguilar reivindicó el papel de esta figura clave de la política nacional al frente de IU, partido con el que ella rompió en abril de 2009 para pasarse al PSOE de la mano de José Antonio Griñán, quien fue condenado a seis años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación por el caso ERE. El Constitucional anuló posteriormente su condena.

En su entrevista afirmó que que este reconocimiento refleja fielmente el espíritu del exalcalde: «A Julio le hubiera gustado que fuese la ciudadanía cordobesa la que tomara la iniciativa [de poner su nombre a la estación], como así ha sucedido», señaló.

Rosa Aguilar ensalzó la trayectoria de Anguita: «Corren malos tiempos, y algunos deberían mirar atrás. Julio siempre supo respetar la institución sin dejar de defender lo que creía en nombre de Izquierda Unida».