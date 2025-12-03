El puente se acerca en Córdoba con los hoteles al 85% y la esperanza de viajes de última hora

Con los primeros días de diciembre las maletas vuelven a aparecer por las casas. Son muchos quienes disfrutan de un puente festivo poco antes de la Navidad y quieren disfrutarlo conociendo otros lugares. Para el turismo de Córdoba es uno de los ... momentos fundamentales y las primeras previsiones apuntan a un optimismo moderado, aunque también con la esperanza de que a última hora haya más reservas que hagan llegar al cien por cien.

Es lo que sucede en el hotel Hesperia, a pocos metros del Puente Romano y de la Mezquita-Catedral, que llega con una media del 68 por ciento de ocupación, aunque con un pico muy claro en el sábado, el día de la Constitución.

Noticia Relacionada Los pisos turísticos alojaron 450.000 viajeros en 2024, un 30% del total Baltasar López Las viviendas para visitantes terminan su boom y su oferta cae ya un 1%, según un informe de Exceltur

Así, el establecimiento de cuatro estrellas comenzará el puente a medio gas, en concreto al 50 por ciento el viernes 6, mientras que el sábado subirán al 84 por ciento y al 70 por ciento el domingo, ya la última jornada, en víspera de la jornada festiva de la Inmaculada Concepción.

«Esperamos que suba más, porque la tendencia actual es que hay mucha gente espera hasta última hora para reservar y venir», confirmaron fuentes del hotel Hesperia. Son parecidas a las cifras que maneja el hotel Córdoba Center, uno de los más concurridos en los últimos años.

El primer día, el viernes, están ocupadas el 55 por ciento de las plazas, mientras que la jornada más intensa será por ahora el sábado, al 95 por ciento. Es algo en lo que coinciden los establecimientos consultados por ABC. Para la jornada del domingo es del 81, lo que evidencia un puente activo en el hotel.

En crecimiento

El Maciá Alfaros, otro de los clásicos en el Centro de la ciudad, mostró unas cifras casi idénticas, según fuentes del propio hotel: 80 por ciento para el viernes y 95 para el resto de las jornadas, en cifras similares a las de otros años cuando todavía quedan algunas jornadas en las que es posible que haya más reservas.

Parecida, aunque con picos distintos, es la situación en el hotel AC Córdoba, a pocos metros de la estación Julio Anguita, que comenzará al 50 por ciento y llegará al cien por cien el sábado y el domingo.

Hoteles de tres estrellas como el Averroes reconocen que en otros puentes han tenido más reservas con más antelación

Los hoteles de tres estrellas también esperan mayor afluencia. El Averroes, uno de los más populares, comenzará al 70 por ciento para seguir al 90 y el domingo al 85. En otras ocasiones, confirmaron fuentes, se había llenado mucho antes.

El hotel NH Califa, junto a la iglesia de la Trinidad y también en pleno Centro, arroja una media del 85 por ciento, según confirmaron desde el propio establecimiento. Las próximas horas dirán en todas partes si se llega al lleno.