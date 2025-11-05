El tiempo
Alerta por tormentas y aviso de tornado: estos son los pueblos de Córdoba donde más va a llover este miércoles
Las precipitaciones se van a concentrar entre las 17.00 y las 19.00 horas
Alerta amarilla por lluvias y tormentas este miércoles en Córdoba: la Aemet avisa de que «no se descartan tornados»
Córdoba
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una tarde de miércoles pasada por agua en la provincia de Córdoba, con precipitaciones localmente intensas que podrían dejar más de 25 litros por metro cuadrado en varios municipios. Las lluvias se concentrarán sobre todo ... entre las 17.00 y las 19.00 horas horas, acompañadas en algunos casos de tormenta eléctrica y no se descarta la formación de tornados.
Según las previsiones, Montilla será el municipio donde más lloverá, con más de 28 litros por metro cuadrado. Le siguen Aguilar de la Frontera, con 27,6 litros, y Santa Eufemia, con 27 litros. En Montalbán, las precipitaciones alcanzarán los 26 litros, mientras que en Nueva Carteya podrían superarse los 25 litros.
En el entorno de la Campiña, La Carlota registrará alrededor de 25,3 litros, y Posadas, cerca de 24 litros, con valores muy similares en Almodóvar del Río, donde se esperan 24,3 litros. En Palma del Río, las lluvias dejarán aproximadamente 22 litros, mientras que tanto La Grajuela como Hinojosa del Rey podrían acumular más de 21 litros.
Municipios donde más va a llover hoy miércoles
-
Montilla – más de 28 litros
-
Aguilar de la Frontera – 27,6 litros
-
Santa Eufemia – 27 litros
-
Montalbán – 26 litros
-
Nueva Carteya – más de 25 litros
-
La Carlota – 25,3 litros
-
Almodóvar del Río – 24,3 litros
-
Posadas – casi 24 litros
-
Palma del Río – unos 22 litros
-
La Grajuela – más de 21 litros
-
Hinojosa del Rey – más de 21 litros
-
El Carpio – 20,5 litros
-
Pozoblanco – 20 litros
-
Priego de Córdoba – 19 litros
-
Encinas Reales – 17 litros
-
Córdoba – 16 litros
-
Doña Mencía – 16 litros
-
Guadalcázar – 14 litros
-
El Guijo – 14 litros
Por su parte, El Carpio alcanzará los 20,5 litros, seguido muy de cerca por Pozoblanco, donde se prevén 20 litros y dos episodios de lluvia intensa: el primero a las 17.00 horas y otro a las 21.00. En Priego de Córdoba, la estimación es de 19 litros, y en Encinas Reales, de 17 litros.
Cierran la lista la capital cordobesa, con unos 16 litros; Doña Mencía, con los mismos registros; y los municipios de Guadalcázar y El Guijo, ambos con unos 14 litros por metro cuadrado.
La Aemet advierte de que las precipitaciones podrán ser puntualmente fuertes en zonas del sur y centro de la provincia, por lo que recomienda precaución en los desplazamientos y atención a posibles avisos meteorológicos durante la tarde.
El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el nivel de preemergencia ante el riesgo de que se puedan formar tornados y ha anunciado el cierre de los parques públicos, así como de las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños, el Zoológico y los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.
