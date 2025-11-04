Alerta amarilla por lluvias y tormentas este miércoles en Córdoba: la Aemet avisa de que «no se descartan tornados»

La estabilidad atmosférica imperante durante las últimas jornadas va a finalizar de forma brusca este mismo miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé fuertes lluvias y hasta tormentas en toda la provincia cordobesa.

De hecho, se ha activado la alerta ... amarilla por precipitaciones intensas en algunos puntos (se pueden llegar a registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora) y por tormentas. La Aemet «no descarta la formación de tornados», según alerta en su web.

El aviso estará vigente entre las 16.00 y las 22.00 horas, con una probabilidad de riesgo que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. En cuanto a las temperaturas, se espera llegar a máximas de 25 grados; las mínimas se quedarán en 12. Para el resto de la semana la situación vuelve a estabilizarse: saldrá de nuevo el sol aunque, eso sí, el mercurio bajará de formas más que significativa, sobre todo por las noches, cuando los termómetros registrarán 6 grados de mínimas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Lluvia

Córdoba

Tormentas

Alerta