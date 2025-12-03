Este pueblo de Córdoba celebra la gran fiesta de la matanza con entrada y degustaciones gratis

El municipio cordobés de Carcabuey ya lo tiene todo preparado para celebrar, el próximo 6 de diciembre, su XVIII Fiesta de la Matanza Tradicional, una cita que se ha convertido en un auténtico referente gastronómico y cultural de la Subbética. La jornada, que cuenta ... con entrada libre y múltiples degustaciones gratuitas, busca mantener vivo el espíritu de las antiguas matanzas familiares, acercando a vecinos y visitantes a uno de los rituales culinarios más arraigados de Andalucía.

Este año, además, la fiesta contará con la participación especial de Cardeña como pueblo invitado, lo que añade un atractivo extra a una programación que combina tradición, gastronomía, música y ambiente festivo en pleno corazón de la Plaza de España.

Despiece en directo y demostraciones del proceso

La fiesta arrancará a las 11:00 horas con uno de sus momentos más esperados: el despiece del cerdo, realizado en vivo por la Carnicería García Arroyo. Esta demostración, que atrae a cientos de personas cada año, permite ver de cerca cómo se inicia el proceso tradicional de elaboración de chacinas y embutidos.

Una hora más tarde, a las 12:00, llegará otra de las actividades estrella: el aliño de la carne picada para preparar chorizo, morcilla negra y morcilla blanca, un espectáculo culinario en el que expertos matanceros muestran las técnicas que han pasado de generación en generación.

Durante toda la mañana se desarrollarán actividades paralelas pensadas para todos los públicos. El ya clásico taller/concurso de aceitunas «machacás», los castillos hinchables con pintacaras y el ambiente festivo en torno a la plaza convertirán la jornada en un punto de encuentro intergeneracional.

Almuerzo popular y degustaciones gratuitas

El momento gastronómico por excelencia llegará a las 14:30 horas, cuando se sirva el esperado almuerzo popular, que incluye la tradicional chanfaina, el plato matancero por excelencia, además de migas, potaje y montaditos. Todo ello, de forma gratuita, para que los asistentes puedan disfrutar de una auténtica experiencia culinaria local.

Como parte del homenaje al municipio invitado, el stand de Cardeña ofrecerá una degustación especial de su reconocido lechón, aportando así un toque distintivo a la jornada.

Por la tarde, continuarán diversos concursos gastronómicos dedicados a productos elaborados con membrillo, dulces tradicionales, resol casero y adornos navideños. Además, distintas agrupaciones musicales llenarán el pueblo de villancicos antes de la entrega de premios.

Villancicos y encendido navideño

La fiesta culminará a las 18:30 horas con otro de los momentos más emotivos del día: la inauguración del alumbrado navideño en la Plaza de España. Una cuenta atrás colectiva dará la bienvenida oficial a la Navidad en Carcabuey, poniendo el broche a una jornada repleta de tradición y convivencia.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer numerosos stands y puestos donde se ofrecerán productos típicos de la zona: embutidos, quesos, dulces, castañas asadas, derivados del membrillo y artesanía local. Una oportunidad perfecta para llevarse a casa los sabores más auténticos de Carcabuey y descubrir el trabajo de sus productores.