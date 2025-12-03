Suscríbete a
Este pueblo de Córdoba celebra la gran fiesta de la matanza con entrada y degustaciones gratis

Carcabuey vivirá una jornada gastronómica única con despiece en directo, talleres, villancicos y almuerzo popular gratuito

La fiesta de la matanza en Carcabuey
Ayuntamiento de Carcabuey
El municipio cordobés de Carcabuey ya lo tiene todo preparado para celebrar, el próximo 6 de diciembre, su XVIII Fiesta de la Matanza Tradicional, una cita que se ha convertido en un auténtico referente gastronómico y cultural de la Subbética. La jornada, que cuenta ... con entrada libre y múltiples degustaciones gratuitas, busca mantener vivo el espíritu de las antiguas matanzas familiares, acercando a vecinos y visitantes a uno de los rituales culinarios más arraigados de Andalucía.

