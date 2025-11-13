El Papa León XIV recibe al alcalde de Rute en el Vaticano

Su Santidad el Papa León XIV ha recibido al alcalde de Rute, David Ruiz Cobos, que ha participado este miércoles, 12 de noviembre, en la audiencia general que semanalmente tiene lugar en la Ciudad del Vaticano.

El primer edil ruteño, que ha acudido ... acompañado de su esposa, María Victoria Cruz, ha tenido ocasión de presentar al Santo Padre un cuadro en el que figuran las medallas tanto del municipio como de las dos grandes devociones marianas de la localidad: la Virgen de la Cabeza y la Virgen del Carmen.

Según ha informado el consistorio, el Papa León XIV ha bendecido dicho presente, que según ha adelantado el alcalde, será depositado en el Ayuntamiento de Rute «como símbolo de fe y de la unidad de todos los vecinos del municipio».

Bendición para el pueblo

Durante el encuentro, Su Santidad ha mantenido una breve conversación con David Ruiz Cobos, interesándose por la localidad y por las tradiciones que la identifican, especialmente en torno a su reconocida Navidad. En este sentido, el regidor le ha hecho entrega de un surtido de dulces navideños elaborados por empresas locales, así como de una selección de anís de las destilerías locales, productos que «representan la identidad, el trabajo y la excelencia de los artesanos y productores del municipio», ha manifestado.

Ruiz Cobos ha calificado la audiencia como «un momento de gran emoción» puesto que «supone un acontecimiento histórico escuchar el nombre de Rute en el epicentro de la cristiandad», destacando que «recibir la bendición del Santo Padre para todo el pueblo ruteño es un honor inmenso que llevaré siempre en el corazón».

Asimismo, el alcalde ha señalado que ha aprovechado la ocasión para trasladar al Papa León XIV una invitación formal para visitar Rute. «Le hemos hecho llegar nuestro afectuoso deseo de que algún día pueda conocer nuestro pueblo, su gente y sus tradiciones, especialmente en una época tan especial como la Navidad», ha indicado.

La audiencia concluyó con la bendición apostólica del Santo Padre, que el regidor ha querido compartir simbólicamente con todos sus vecinos, asegurando que «Rute ha estado presente en Roma con el mismo espíritu que siempre nos ha caracterizado: el del trabajo, la fe y la esperanza».