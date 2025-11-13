Suscríbete a
Religión

El Papa León XIV recibe al alcalde de Rute en el Vaticano

El regidor ruteño ha entregado un surtido de dulces navideños y dos medallas de la Virgen de la Cabeza y la Virgen del Carmen

El dilema de la raíces cordobesas del nuevo Papa León XIV: el Obispado empieza a investigar sus archivos

León XIV junto al alcalde de Rute, que le entrega medallas del municipio y varias cofradías ruteñas
León XIV junto al alcalde de Rute, que le entrega medallas del municipio y varias cofradías ruteñas ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Su Santidad el Papa León XIV ha recibido al alcalde de Rute, David Ruiz Cobos, que ha participado este miércoles, 12 de noviembre, en la audiencia general que semanalmente tiene lugar en la Ciudad del Vaticano.

El primer edil ruteño, que ha acudido ... acompañado de su esposa, María Victoria Cruz, ha tenido ocasión de presentar al Santo Padre un cuadro en el que figuran las medallas tanto del municipio como de las dos grandes devociones marianas de la localidad: la Virgen de la Cabeza y la Virgen del Carmen.

