Un muerto y dos heridos en una colisión entre dos turismo en la N-432 en Espiel

Hasta el lugar, junto al arroyo de las Navas, se ha desplazado un helicóptero medializado del 061 para trasladar a los lesionados

Imagen de archivo de un accidente en la N-432
Imagen de archivo de un accidente en la N-432 ABC
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas (una de ellas grave) en un brutal accidente de tráfico que ha tenido lugar esta mañana en la N-432, a la altura del arroyo de las Navas, en el término municipal de ... Espiel, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

