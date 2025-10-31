Un muerto y dos heridos en una colisión entre dos turismo en la N-432 en Espiel

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas (una de ellas grave) en un brutal accidente de tráfico que ha tenido lugar esta mañana en la N-432, a la altura del arroyo de las Navas, en el término municipal de ... Espiel, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se ha registrado sobre las 10.45 horas. Por causas que se desconocen, dos turismos han colisionado frontolateralmente. Varias personas han alertado al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, avisando de que había atrapados en el interior de los coches.

Noticia Relacionada Una carretera cordobesa, entre las más peligrosas de toda España D.Delgado Un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señalan los puntos negros de las vías que concentran accidentes y víctimas

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Córdoba y de Peñarroya-Pueblonuevo, agentes del Instituto Armado y operarios del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, además de los servicios sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero medicalizado.