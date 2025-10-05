Los monumentos y museos de Córdoba impulsan y renuevan sus planes contra incendios

Un conocimiento profundo de cómo hay que actuar, un mapa de la zona en la que se puede trabajar y un protocolo definido. Todos los que redactaran el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral de Córdoba pensaron en que sería mejor no llevarlo a cabo nunca, pero todos se prepararon, empezando por los Bomberos que cada cierto tiempo recorrían las cubiertas para tener claras las rutas de acceso a los distintos lugares del monumento.

Funcionó, aunque no se pudiera prevenir, y ahora la pregunta es qué sucedería si, como se vio arder la Mezquita-Catedral, el fuego empezará a trepar por la Sinagoga, por el Alcázar de los Reyes Cristianos, por el yacimiento arqueológico de Medina Azahara o por algunos de los museos de la ciudad.

Todos tienen plan de actuación frente a incendios y de evacuación, aunque eso es algo en común a todos los edificios abiertos al público. El plan de autoprotección tiene que ser distinto.

ABC ha querido averiguarlo y la primera conclusión es que lo sucedido en la Mezquita-Catedral en la noche del viernes 8 de agosto llega en un momento en que las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, están renovándolos.

La información llega desde los propios responsables de los Centros, ya que no directamente desde las instituciones que los gestionan, Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía, y a quienes se habían hecho las preguntas sobre los planes de autoprotección.

El Consistorio tiene la responsabilidad de gestionar varios edificios históricos: el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños del Alcázar Califal, la Posada del Potro, el Museo Julio Romero de Torres y el Museo Taurino.

Fuentes conocedoras del caso aseguraron que los dos museos, el Romero de Torres y el Taurino, tienen planes «muy sencillos», pensados para la evacuación. Eso sí, el Ayuntamiento de Córdoba trabaja con una empresa para mejorar la autoprotección en sus recintos.

Ya se habrían realizado los primeros trabajos, que consisten en medir la anchura de las escaleras y ver las distintas posibilidades de evacuación. Son trabajos, insisten las mismas fuentes municipales, que ya habían comenzado a principios del pasado verano, y que por lo tanto no llegan urgidos después del susto que para toda la ciudad ha supuesto el incendio de la Mezquita-Catedral.

Las instituciones han confiado en empresas para los documentos que les servirán para actuar ante posibles problemas

Llegan, además, después de un larga preparación, porque tanto los técnicos como los responsables de la unidad habían participado ya en los últimos años en cursos y en formación que debían tender a la implantación de estos planes de autoprotección.

También debe llegar al Alcázar de los Reyes Cristianos, un lugar fundamental que en los últimos años se ha consolidado como el segundo monumento más visitado de la ciudad tras la Mezquita-Catedral, aunque ahí tendrán que esperar.

El enclave municipal se está sometiendo a unas obras constantes desde hace algunos años, y las últimas son bastante profundas y lo mantendrán cerrado a las visitas hasta mediados de noviembre. Las actuales sirven para rehabilitar la Torre del Homenaje y el Salón de los Mosaicos, que además de custodiar estas valiosas piezas de origen romano que le dan nombre, han renovado parte de las instalaciones.

A la espera

Este es el motivo por el que el Ayuntamiento mantiene a la espera del plan de autoprotección para el monumento que se edificó sobre una fortaleza almohade y que reúne testimonios de varias épocas. Las mismas fuentes aseguraron que será a partir de entonces, cuando se hayan renovado las instalaciones eléctricas, cuando se empiece a trabajar en este plan, que estaba previsto empezar a contratar para los próximos meses, pero que tiene que esperar al momento en que el Alcázar de los Reyes de los Cristianos haya terminado con los trabajos.

No han sido los primeros ni serán los últimos. La inversión del Ayuntamiento de Córdoba ha permitido restaurar la portada barroca, donde ha emergido un nuevo arco de entrada de época almohade, que permanecía oculto, ha restaurado el Patio de las Mujeres y tiene que seguir por varias torres más, hasta completar incluso el proyecto para el camino de ronda que hacían los centinelas, como estaba previsto.

Ha supuesto además que una gran parte del monumento sea accesible, lo que también incide en la forma en que hay que redactar el futuro plan de autoprotección. La fase en la que ahora mismo se trabaja tiene que concluir a finales de este año y a partir de entonces se encargaría a alguna empresa la redacción de este documento, que podría ya tener incorporados tanto los requisitos como los avances consignados en los últimos años.

El resto de grandes monumentos y espacios que se pueden visitar en Córdoba está en manos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y entre ellos sobresale el conjunto arqueológico de Medina Azahara. Desde 2018 tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad, de forma que es, junto a la Mezquita-Catedral, el único monumento de la ciudad en tener este alto nivel de protección por la Unesco. El resto lo están no de forma individual, sino por formar parte del Casco Histórico de la ciudad, que tiene esta consideración desde 1994.

El director de Medina Azahara, Antonio Vallejo, confirmó a ABC que el conjunto tiene un plan de autoprotección desde el año 2014. Lo hizo la empresa Preving, especialista en prevención de riesgos laborales, y precisamente en este momento se está procediendo a una renovación y mejora.

Vallejo insistió en que no se trata sólo de un plan de evacuación en caso de incendio. Estos documentos deben estar presentes en cualquier edificio público, no sólo monumentos, y un plan de autoprotección debe ir más allá y sirve para proporcionar herramientas, procedimientos y una respuesta rápida ante cualquier emergencia como la que sufrió la Mezquita-Catedral en agosto.

Vallejo insistió en que el documento tiene esta segunda consideración: la de un nivel de protección mayor. Es más, resaltó que «abarca tanto el conjunto arqueológico en sí como también al museo». Porque una de las principales características que definen a Medina Azahara es precisamente su amplia extensión geográfica y su inserción en la naturaleza.

Se trata de 1.518 hectáreas, justo en las faldas de la Sierra de Córdoba, aunque a intramuros de la ciudad califal sólo son 112. Sin embargo, todo forma parte del conjunto que es necesario proteger, porque no han sido infrecuentes los hallazgos arqueológicos fuera de los límites de la ciudad fundada por el califa Abderramán III.

Revisión

La nueva revisión del plan de autoprotección servirá para poner al día la prevención y actuación en un conjunto en que la vegetación, dentro y fuera, tiene un papel importante, y por lo tanto es necesaria una actuación rápida frente al fuego o frente a cualquier problema.

Además, en el pasado se habían denunciado problemas en la vigilancia y en las cámaras que controlan el recorrido. Son aspectos que necesariamente tienen que figurar en el documento, porque permitirán también constatar la presencia de problemas y la forma de actuar frente a ellos.

El Museo Arqueológico de Córdoba cuenta, según pudo confirmar ABC, con planes frente a incendios, coordinado por los técnicos de prevención de riesgos laborales y aprobados, con lo que también tendría la protección correspondiente, al igual que el Museo de Bellas Artes, muy limitado por el espacio en la actual sede del antiguo Hospital de la Caridad en la plaza del Potro.

Faltaría por conocer el lugar que tiene la Sinagoga, un monumento también entre los más visitados de la ciudad y que está a punto de pasar por una obra fundamental: la construcción del centro de interpretación en el solar contiguo y la integración del baño ritual judío, que obligarán a una actualización para preservar uno de los conjuntos más singulares en el patrimonio de la ciudad.

Trabajo en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio Rafael Carmona La necesidad de una organización establecida por ley En España hay dos textos que obligan a la autoprotección de los edificios: un real decreto de 2007 y una ley del año 2015, que promueve «la diligencia en medidas de seguridad» y ante «acontecimientos catastróficos». Aquí es donde se establece que deben contar con análisis de riesgos, en que se identifiquen los peligros y amenaza, y también con medidas de prevención y control. Se deben consignar los procedimientos de emergencia, como las pautas para la evacuación, la organización y funciones, con el personal encargado de emergencias, y la verificación periódica.