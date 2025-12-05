Lucena da el pistoletazo de salida a la Navidad: un millón y medio de luces LED iluminan ya a la ciudad

Lucena ha abierto oficialmente su Navidad en la tarde de este viernes con el encendido del alumbrado extraordinario en la Plaza Nueva. Ha sido el primer gran acto de un programa de activiades que se prolongará hasta el 5 de enero y que, como cada ... año, ha reunido a centenares de personas en torno al Portal de Belén y al espectáculo de luces que acompaña la cuenta atrás.

La tarde ha arrancado con las actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza y del grupo Raya Real, además de la intervención de Javi Crespo, lucentino participante en la última edición de Operación Triunfo. A las ocho, como estaba previsto, se ha iluminado el centro de la ciudad: un millón y medio de puntos LED y más de 300 arcos con motivos navideños, instalados por las principales calles comerciales, han dado forma a un encendido que ha vuelto a convertirse en uno de los momentos más concurridos del inicio de campaña. Smartphones en alto, primeras fotos familiares y el bullicio habitual de una plaza que vive este acto como un pequeño ritual de comienzo de temporada.

Bajo el lema 'Navidad en Lucena, un regalo para todos', la ciudad afronta más de cuarenta actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas, organizadas por el Ayuntamiento de Lucena en colaboración con el Centro Comercial Abierto y la Asociación de Feriantes. Entre las novedades para el fomento del comercio, destaca la creación de un punto de información comercial en la Plaza Nueva los días de mayor afluencia, acompañado por personajes navideños y actividades, a lo que se suma el Gran Sorteo de Navidad de 2.000 euros en compras, el concurso de escaparates y la ruta guiada de belenes.

La programación continuará este sábado, Día de la Constitución, se celebrará el pasacalles de la Banda de Música de Lucena (10:00 h), el acto institucional en el Salón de Plenos y el regreso a Lucena del trenecito turístico, que funcionará hasta el 3 de enero con salida y llegada en la Plaza Nueva.

El Paseo de Rojas, epicentro de las actividades

Durante el fin de semana del 8 al 14 de diciembre llegarán los primeros platos fuertes de la agenda navideña: la Zambomba del Instituto Andaluz del Flamenco en la Iglesia Madre de Dios de los RR.PP. Franciscanos (día 8), el espectáculo Farrucos y Fernández: Navidad en Familia en el Palacio Erisana (viernes 12) y el Mercado Navideño en El Coso, operativo durante ese mismo fin de semana. El Paseo de Rojas, convertido en centro de actividades familiares, acogerá talleres infantiles, animación y muestras de villancicos flamencos durante esos días.

La programación continuará en semanas sucesivas con propuestas orientadas al público familiar y juvenil. Entre ellas, los Bailes Navideños en la Plaza Nueva (jueves 18), el programa en directo de Cadena Dial El Aguinaldo (viernes 19, Plaza de Archidona), la Papanoelada Motera Solidaria (sábado 20) y los Mensajeros Reales, talleres de globoflexia y pasacalles con caballos gigantes y zancudos.

El Paseo de Rojas volverá a concentrar buena parte de las actividades con talleres temáticos, juegos populares, un Pre-Cotillón de Fin de Año (sábado 27) y diferentes propuestas infantiles hasta finalizar diciembre. También regresará el tradicional Photocall Bola de Navidad, que volverá a generar gran afluencia en horario vespertino.

La recta final de la campaña incluirá la celebración del Roscón de Reyes gigante en El Coso (3 de enero), la Cabalgata del Cristo Marroquí (4 de enero) y la Cabalgata de la Ilusión el 5 de enero desde las 17.30 horas, como cierre habitual de la Navidad lucentina. Con el encendido de ayer, Lucena estrena un mes de celebraciones en el que las luces, el ambiente familiar y la actividad comercial volverán a marcar el ritmo de unas fiestas que, un año más, inundarán de movimiento a la ciudad.