Puente Genil enciende la Navidad con 'Gold Dream', un techo mágico de ensueño

La empresa pontana Ximenez Group no deja de sorprender y este año, con motivo de la celebración del 80 aniversario del nacimiento de su empresa matriz, Ximenez Iluminación, ha presentado un proyecto inédito, a nivel mundial, bajo la atenta mirada de cientos de ... vecinos y visitantes que se reunieron ayer en Puente Genil en el tradicional acto de inauguración de su alumbrado de Navidad que adelanta esta fiesta en la provincia de Córdoba.

Se trata 'Gold Dream', un espectacular techo mágico instalado en la emblemática calle La Matallana, un auténtico escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo, acompañadas por una iluminación cálida y envolvente que transforma el entorno en un auténtico sueño dorado.

Este año, la iluminación navideña incorpora un total de 280 arcos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas, ocho proyectores y la ornamentación de alrededor de 150 árboles naturales tanto en el casco urbano como en las aldeas.

A todo ello se suma el tradicional espectáculo de luz y sonido del Paseo del Romeral, convertido ya en una cita ineludible dentro de las navidades andaluzas. Allí, bajo la estatua de Fosforito se guardó un emotivo minuto de silencio tras el reciente fallecimiento del insigne cantaor flamenco.

El conjunto de La Matallana se completa con medallones fabricados con la tecnología Ecogreenlux, una innovación patentada por Ximenez Group, que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y ahorra hasta un 60% de energía, reafirmando el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Noticia Relacionada Ximenez Group amplía su capacidad productiva con la compra de una plataforma industrial en Puente Genil Rocío Díaz Adquiere una planta de diez mil metros cuadrados a la fábrica de ataudes Adean para reforzar su eficiencia logística

La propia compañía contó ayer que los techos mágicos constituyen una de las nuevas líneas de productos sostenibles e innovadores que se ha diseñado «para transformar calles y plazas en espacios llenos de luz, color y arte y que, además, sirven como refugios climáticos en determinadas épocas del año». Su estructura modular permite adaptarse a distintos formatos urbanos, optimizando el consumo energético y facilitando su instalación y mantenimiento.

Con este proyecto, Ximenez Group vuelve a demostrar su apuesta por Puente Genil, ciudad en la que mantiene su sede central desde hace 80 años y que se ha convertido en el epicentro de la creatividad, la innovación y los estrenos mundiales de la compañía.

Ocho décadas de luz

Previamente al acto de inauguración del alumbrado de Navidad, que reunió a centenares de personas en el Paseo del Romeral donde el primer edil dio el 'botonazo' de bienvenida a la campaña navideña en la zona centro, Ximenez Group rindió homenaje a uno de los lugares donde dio sus primeros pasos como empresa: la calle Alcaide, donde su fundador, Francisco Jiménez Carmona, comenzó este proyecto en 1945 y vivió junto a su familia.

Es por ello que, en esta ubicación, se han instalado réplicas de la estrella original que el fundador diseñó y colocó en el escaparate de su establecimiento, siendo éste el origen de lo que hoy es Ximenez Group.

La familia Ximénez al completo anoche en la calle Alcaide R. DÍAZ

«Este año celebramos 80 años de historia iluminando emociones y queremos hacerlo desde donde todo comenzó, con una creación que simboliza nuestros valores: innovación, sostenibilidad y orgullo de nuestras raíces», destacó Mariano Ximénez, CEO de Ximenez Group. Las estrellas de la calle Alcaide y el techo mágico de La Matallana se convierten así en los dos símbolos que conmemoran el 80 aniversario de la firma, iluminando el pasado y el presente, pero, sobre todo, el futuro de una empresa que ha hecho de la luz un arte.

Programación

Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco calificó el evento inaugural como «uno de los momentos más emocionantes del año para nuestra ciudad», subrayando que Puente Genil vuelve a situarse entre las primeras localidades de España en estrenar la Navidad.

Agradeció además «el compromiso firme y afectivo de Ximenez Group con su pueblo», reconociendo su papel como embajador internacional de Puente Genil y su aportación «a la proyección económica, turística y cultural del municipio». El alcalde anticipó «unas semanas intensas en actividad y visitantes, que tendrán un impacto muy positivo para nuestros comercios, hosteleros y sectores productivos».

La programación abarca desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026 e incluye más de una treintena de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales con el objetivo de llenar de vida las calles.