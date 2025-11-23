Suscríbete a
Lucena abre el plazo para montar el Roscón Gigante de Reyes con fines benéficos

Un dulce gesto navideño de 130 metros y 750 kilos para impulsar proyectos sociales en la localidad

Esta conocida zambomba de Jerez estará en Córdoba en diciembre: este es el día y el precio de las entradas

La recaudación del gran roscón de Reyes de Lucena será para restaurar el Convento de los Padres Franciscanos

Reparto del roscón gigante de Lucena en una pasada edición archivo

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para organizar su tradicional Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena', que cumplirá su 24ª edición el sábado 3 de enero de 2026 con el Paseo del Coso, de nuevo, como ... escenario. El evento, que destina la recaudación a fines benéficos, repartió las pasadas navidades cerca de 5.000 porciones de un dulce de unos 130 metros y un peso de 750 kilos.

