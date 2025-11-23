Lucena abre el plazo para montar el Roscón Gigante de Reyes con fines benéficos

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para organizar su tradicional Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena', que cumplirá su 24ª edición el sábado 3 de enero de 2026 con el Paseo del Coso, de nuevo, como ... escenario. El evento, que destina la recaudación a fines benéficos, repartió las pasadas navidades cerca de 5.000 porciones de un dulce de unos 130 metros y un peso de 750 kilos.

Según informa el Ayuntamiento en su web, consultada por Europa Press, la Concejalía de Turismo, área municipal que se viene encargado de colaborar en los preparativos de este evento, ha señalado que el Roscón Gigante de Reyes es la primera actividad multitudinaria del calendario anual de Lucena desde hace más de dos décadas, simultaneando el objetivo de promover la labor social y benéfica a favor de un colectivo local y la promoción turística de Lucena a través de un elemento característico de la gastronomía propia de las fechas navideñas.

El plazo para presentar las solicitudes para optar a organizar el Roscón Gigante de Reyes está abierto hasta el 28 de noviembre y los colectivos aspirantes deben cumplir con varios requisitos, entre los que están: «ser una asociación de interés social para el desarrollo de proyectos asistenciales o de recuperación de patrimonio que esté inscrita en el registro de asociaciones y estar declarada de interés público municipal, hayan sido o no organizadoras del evento en ediciones anteriores, aunque se valorará que no lo hayan sido en los últimos tres años».

Las solicitudes podrán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lucena, en el apartado de trámites, acompañando la solicitud de una memoria del proyecto para el cual se destinarán los fondos generados durante la celebración del Roscón de Reyes, según ha informado el Consistorio lucentino en una nota.

Como cada año, corresponderá a las personas voluntarias agrupadas en torno a la asociación adjudicataria, la venta de los tickets y la distribución de las porciones del dulce típico de las fiestas navideñas, junto al personal de la pastelería o panadería que se encargue de su elaboración, a cambio únicamente de un donativo a decidir por el colectivo que lo recibe.

En los últimos cinco años, resultaron beneficiarias del Roscón Gigante de Reyes de Lucena las asociaciones Manos Unidas, la Asociación Lucentina de Fibromialgia e Infancia Solidaria, la Asociación Cáritas Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena y el Convento RRPP Franciscanos a favor de su restauración.