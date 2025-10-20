El Belén de chocolate de Rute cumple 25 años con una edición especial

Ya es Navidad en la localidad de Rute, y este año con especial importancia. El Belén de chocolate de Galleros Artesanos, considerado el más grande de España, cumple 25 años. Para conmemorar esta ocasión, la empresa ha realizado una edición especial de ... su Belén, en la que se han empleado 1.800 kilos de chocolate y donde se puede seguir la evolución que ha tenido esta atracción turística, ya clásica, a lo largo del tiempo.

La disposición del Belén de este año permite hacer un repaso por sus 25 años de historia. El recorrido comienza con una representación de cómo eran los inicios del Belén, cuando solo estaba hecho de chocolate negro, con unas estructuras más sobrias y sin apenas figuras.

Conforme pasaron los años se incorporaron técnicas nuevas, otros tipos de chocolate, colores y más figuras, algo que puede verse reflejado en el resto de la exposición. Algo distintivo de este Belén es que, desde 2010, Galleros Artesanos decide ambientarlo en una temática diferente cada año.

«No nos dedicamos solamente a hacer un Belén, sino que además lo tematizamos», explica Jorge Garrido, uno de los principales responsables en la elaboración de este proyecto.

A raíz de esto, han experimentado con multitud de temáticas que dan un toque más creativo al tradicional Belén:castillos de fantasía, cuentos infantiles, monumentos como la Torre Eiffel o incluso ciudades como Córdoba, Sevilla, Florencia o Roma.

Proceso

¿Y cómo es hacer un belén de este tipo? El proceso es largo y comienza en el mes de abril, después de Semana Santa, que es cuando se decide la temática para ese año. Una vez que ya tienen la idea, comienzan a maquetar el proyecto, con planos para la distribución de los edificios o plantillas para construir las casas, en función del tipo de arquitectura que quieran recrear.

En total trabajan siete personas en la realización de este Belén de Rute, cada una con una función distinta: hacer las figuras, montar los edificios, colocar todos los elementos en la superficie final… Normalmente se termina a finales de agosto o principios de septiembre, y de ahí hasta su apertura en octubre se dan los últimos detalles, se acondiciona la sala en la que se ubicará el Belén y se termina de perfeccionar la decoración.

Esta obra de arte efímera llega a su fin una vez pasada la temporada navideña. Después del Día de Reyes, Galleros Artesanos ofrece una chocolatada para varios colegios de la comarca, en la que los niños pueden visitar y comerse este Belén de chocolate. «Es la parte más dulce, algunos incluso se suben al Belén, lo rompen y luego se llevan algo a casa», explica Jorge Garrido.

El Belén de chocolate es una de las principales atracciones turísticas de la localidad ruteña, algo que se ve reflejado en el número de visitas que acumula cada año. «Recibimos visitas de todo el mundo, en parte porque estamos muy bien ubicados estratégicamente», expone Jorge Garrido, aunque asegura que la mayoría de sus visitas suelen ser de zonas cercanas a Rute.

A pesar del trabajo que supone un proyecto de esta magnitud, la labor de Galleros Artesanos no está limitada al Belén de chocolate y no solo abarca el periodo navideño. Todo el año ofrecen productos artesanales como pestiños y bombones, además de visitas al resto de sus instalaciones.

Un ejemplo de esto es su Salón de Personalidades, un espacio aún en desarrollo en el que pronto se podrán ver esculturas hechas con chocolate de figuras como la familia real española o de personajes como Alegría, de la película de Disney 'Del revés'.