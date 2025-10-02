Suscríbete a
El Jurado Popular declara al acusado culpable del crimen de la calle Platero Pedro de Bares

El objeto de veredicto considera como hechos probados los relatados por el Ministerio Público en su escrito de acusación por asesinato

Un forense, sobre el crimen de Platero Pedro de Bares: «Fue un ataque sorpresivo, y la herida, mortal de necesidad»

Juicio por el crimen de Platero Pedro de Bares: Al detenerlo me dijo que lo había matado porque le había «chuleado»

A la derecha el acusado del crimen de Platero Pedro de Bares
A la derecha el acusado del crimen de Platero Pedro de Bares abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El Jurado Popular ha declarado este jueves por unanimidad culpable a Sever O. de asesinar de una puñalada mortal en el cuello a Enrique M., de 47 años, después de dar lectura al objeto de veredicto donde se consideran probado los hechos ... relatados por la Fiscalía ocurridos el 11 de abril en la calle Platero Pedro de Bares, en el barrio de Levante.

