El Jurado Popular declara al acusado culpable del crimen de la calle Platero Pedro de Bares

El Jurado Popular ha declarado este jueves por unanimidad culpable a Sever O. de asesinar de una puñalada mortal en el cuello a Enrique M., de 47 años, después de dar lectura al objeto de veredicto donde se consideran probado los hechos ... relatados por la Fiscalía ocurridos el 11 de abril en la calle Platero Pedro de Bares, en el barrio de Levante.

La jornada de este jueves ha comenzado en la Sesión Segunda de la Audiencia de Córdoba con la lectura de los informes finales de las partes, que fueron elevados a definitivos, y posteriormente el tribunal entregó al jurado el objeto de veredicto para su deliberación. Finalmente, los miembros del jurado alcanzaron un acuerdo unánime que declara culpable al acusado.

Según el relato de acusación asumido por el jurado, la madrugada previa al crimen el acusado compartió con la víctima y su expareja una noche de fiesta en la vivienda de esta última, marcada por el consumo de alcohol y drogas, de la que incluso quedaron vídeos difundidos en TikTok.

Tras una discusión por celos tras saludar su expareja horas antes a un portero de un pub cercano, Sever O. abandonó el domicilio, pero regresó poco después armado con una navaja de 10 centímetros y, al abrirle la puerta la víctima, en la creencia que eran los agentes de la Policía a los que habían llamado los vecinos, le asestó un golpe certero, de forma sorpresiva sin posibilidad de defensa, en el cuello que le seccionó la aorta, provocándole la muerte inmediata en el rellano de la escalera.

El procesado, de nacionalidad rumana y con antecedentes por violencia de género, fue detenido horas después en un parque cercano, donde los agentes localizaron el arma ensangrentada oculta entre unos arbustos.

Se enfrenta a 20 años de prisión

El Ministerio Fiscal calificaba los hechos como asesinato con alevosía y solicita para el acusado una pena de 20 años de prisión, además de 10 años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización cercana a 600.000 euros a tes hijos menores de la víctima, a una hija mayor no reconocida legalmente pero con la que mantenía contacto y a otros familiares directos.

Tras el veredicto de culpabilidad, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba dictará en los próximos días la sentencia que fijará la condena definitiva.