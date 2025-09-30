Juicio por el crimen de Platero Pedro de Bares: «Al detenerlo me dijo que lo había matado porque le había »chuleado«

La pareja de Sever O. acusado de asesinar a Enrique M., de 47 años, tras una noche de fiesta en el portal de su casa el 11 de abril de 2024 de un bloque de la calle Platero Pedro de Bares ha declarado este martes en la segunda sesión del Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Córdoba que «minutos antes del crimen tras amenazarla y golpearla, Enrique y ella lo echaron del piso», ha explicado ante el Jurado.

Unos diez o quince minutos después, según su versión, el acusado regresó y, en plena confusión, creyendo que era la policía, atacó a la víctima con una navaja metiendo el brazo por la apertura de la puerta a la altura del cuello. «Le pegó dos cuchilladas seguidas en el pecho. Yo me quedé en shock, llena de sangre y fui detrás de Sever O. para que no se escapara hablando con la Policía«, ha señalado esta testigo del crimen.

Según esta principal testigo, ella convivía con el acusado desde su salida de prisión en diciembre pese a tener una orden de alejamiento previa por violencia de género, por miedo y coacciones. «Cuando llegó a casa de la prisión para que le abriera ya había dos rumanos más en la puerta de mi casa», ha declarado ante el tribunal.

La testigo ha afirmado que, ya en el domicilio, la tensión estalló. «Empezó a insultarme, a llamarme puta y Enrique le dijo que iba a decir cómo era él -en la cárcel donde ambos se habían conocido«.

«No hubo pelea con ceniceros ni con la mesa, ni le golpeamos simplemente intentamos echarlo. No había manera de pararlo por su estatura y su peso», dijo, añadiendo que en ningún momento intentaron golpearlo con objetos, como había circulado en rumores«, ha señalado a preguntas de los abogados.

Los agentes de la Policía Nacional, integrantes del equipo Pantera de la UPR, ha descrito ante el tribunal cómo se produjo la detención: «A nuestra llegada vimos a un hombre vestido de oscuro en la calle con un bastón que arrojó un arma blanca al suelo a unos arbustos. La navaja estaba manchada de sangre. En ese momento una chica gritaba: 'ha sido él, ha matado a mi novio«.

Otro de los policías ha declarado que el acusado portaba también un bastón y trató de resistirse al arresto. «Nos costó trabajo reducirlo. Él mismo reconoció lo ocurrido, decía que lo había matado y que lo había 'chueleado'», ha declarado este agente de la UPR.

Los agentes que han declarado en esta sesión del juicio, en el que el acusado se enfrenta a 20 años de prisión, han señalado que, aunque la noche había estado marcada por el consumo de alcohol y drogas, de los que había restos en el salón de la casa el detenido cuando fue detenido no llevaba llaves y se encontraba «normal, no parecía ni borracho ni drogado» cuando fue trasladado al calabozo. Incluso llegó a preguntarles si la víctima había muerto.