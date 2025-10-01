Un forense, sobre el crimen de Platero Pedro de Bares: «Fue un ataque sorpresivo, y la herida, mortal de necesidad»

El acusado Sever O. durante el juicio con Jurado Popular por el asesinato de Enrique en Platero de Bares

El forense que ha realizado la autopsia al cuerpo de la víctima mortal del crimen de la calle Platero Pedro de Bares ha explicado este miércoles en la tercera sesión del Jurado Popular que «no se han detectado lesiones defensivas porque probablemente el ataque fue sorpresivo» y que la herida en el cuello «era mortal de necesidad».

El forense ha detallado que la navaja «ha penetrado unos 10 o 12 centímetros», seccionando la aorta y provocando un paro cardiaco agudo. «La supervivencia ha sido mínima, no ha llegado a un minuto», ha añadido este médico del Instituto de Medicina Legal ante el jurado popular.

Según su declaración como perito, la trayectoria de la hoja «ha ido de frente, cara a cara» y el golpe «ha resultado certero, con un arma que solo cortaba por un borde y que le produjo un corte en la piel de 1,5 centímetros». La víctima, ha indicado este forense, «después de dar algunos pasos por la cayó en el rellano de la escalera, sin tiempo para reaccionar».

Noticia Relacionada El crimen de la calle Platero Pedro de Bares: alcohol, TikTok y una puñalada mortal Pilar García-Baquero El acusado se enfrenta a 20 años de cárcel por degollar al novio de su expareja tras una noche de juerga en su vivienda de Levante

Además, otro equipo forense ha descartado que el acusado presentara patología psíquica alguna que le impidiera diferenciar el bien del mal y los psiquiatras han señalado que en el momento de los hechos «era totalmente imputable». «Durante su exploración respondía sin dar detalles pero como una persona totalmente normal», ha declarado el forense psiquiatra.

Del mismo modo, han elevado a definitivas sus conclusiones tanto las acusaciones particulares como la defensa aunque también ha introducido una modificación solicitado que el tribunal tenga en cuenta la eximente por legitima defensa y la atenuante de consumo de alcohol y estupefacientes por parte del acusado la noche de los hechos.

Noticia Relacionada El acusado por el crimen de Platero Pedro de Bares alega defensa propia ante el jurado Pilar García-Baquero El acusado Seve O., que se enfrenta a 20 años de cárcel, con antecedentes por Violencia sobre la Mujer, ha negado que tuviera intención de matar y que sólo lanzó el cuchillo hacia arriba

El acusado, Sever O., de nacionalidad rumana, se enfrenta a 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía. En su escrito, la Fiscalía que ha elevado a definitivas sus conclusiones ha incluido en la responsabilidad civil no solo a los dos hijos menores de la víctima, sino también a una hija mayor de edad que no estaba reconocida legalmente pero con la que el fallecido mantenía contacto. Para ellos y otros familiares directos, ha reclamado una indemnización cercana a 600.000 euros en concepto de daños morales.

El tribunal ha celebrado este miércoles su tercera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba y ha quedado pendiente de la lectura de los informes por parte de las partes ante el Tribunal del Jurado y la entrega del objeto de veredicto para su posterior deliberación.

Más temas:

Defensa

Alcohol

Bares

Popular