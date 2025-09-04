Pronto se cumplirán 48 años de aquel diciembre de 1977 en el que los andaluces nos manifestamos reclamando un Estatuto de Autonomía pleno. No pedíamos ser más que nadie, pero no estábamos dispuestos a que nadie nos tratara como ciudadanos de segunda. En ... esa legítima y democrática exigencia estuvimos unidos todos los andaluces. ¡Todos! Y unidos no hay quien se atreva a menospreciarnos. Ahora echo en falta esa unión para defender nuestro honor e intereses, cuando se barruntan medidas económicas que considero que llevan en sus entrañas la semilla de la injusticia, que producirá enormes perjuicios económicos para muchos españoles y de manera muy especial para todos los andaluces. ¡Me explico!

El gobierno de España, y cuando digo gobierno es todo el gobierno, aprueba un proyecto de ley para condonar deuda a las comunidades autónomas. No comento en este momento si las quitas que se proponen son justas. Dejo ese tema para otra ocasión. Hoy quiero decir que esa quita de deuda que se hace se queda como deuda de las comunidades a las que se le quita. Porque el que prestó dinero a las comunidades fue el Estado español y todas las comunidades son responsables de la deuda de ese Estado. De manera que para los contribuyentes españoles la deuda cambia de titular, pero seguimos con la obligación de pagarla. ¡Bueno! Salvo los ciudadanos de Navarra y Euskadi que esos no responden de las deudas del Estado. No me pregunten por qué, pues no quiero molestar a nadie.

Lo que nos regala el Estado son los intereses que se devengarían en cada comunidad por la deuda que a cada una de ellas se le condona. Dicho lo anterior, pregunto a mis lectores: ¿Alguien se fía de que este gobierno, antes de convocar elecciones generales, no materialice la financiación singular, también llamada 'el cupo', que exige Cataluña? Puede que aguanten para parir semejante engendro a que se celebren elecciones en Andalucía, para evitar que la candidata socialista se presente como culpable de una estafa a su tierra. Pero que harán lo que haga falta para seguir en la poltrona el mayor tiempo posible, de eso estoy convencido. Y si eso es así, y así lo creo, ¿saben mis lectores que sucedería entonces? Que la deuda que el Estado condona con este proyecto de ley a Cataluña pasa ser responsabilidad de todos los españoles, salvo de los ciudadanos de Navarra, Euskadi y Cataluña. ¡Manda narices! «Es ¡el tocomocho! / Venden que nos quitan diez, / y avalamos dieciocho». Ahora que me expliquen los diputados de los partidos que conforman el gobierno, si el proyecto de ley que han aprobado no es una estafa para la mayor parte de las comunidades españolas, es decir, para los españoles y españolas que ellos representan.

Como suelo decir, esta es mi opinión siempre sujeta a cambios, si hay razones para los mismos.