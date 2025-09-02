Suscríbete a
Doblan las campanas

Vivir es un acto de amor. En eso se resume toda la moral y se encierran la filosofía y el arte

El suicidio fue la causa de la muerte de 79 cordobeses en 2024
José Javier Amorós

Un hombre mata a otro hombre, sin darse cuenta de que los dos hombres son el mismo hombre. En eso consiste el suicidio, en un homicidio sin conciencia del otro. Quién sabe si Oscar Wilde tenía razón y se trata de una muerte por ... amor. «Cada hombre mata lo que ama, sépanlo todos». Quizá porque el suicida no soporta amarse. O no sabe que se ama, que es lo más probable. Y ahí queda eso, ese cadáver que no se había suministrado la paz del perdón. Ego te absolvo, porque te has odiado tanto. Según los datos del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que recoge este periódico, el año pasado se suicidaron aquí 79 personas, mientras se quedaban los pájaros cantando. No se notaron cambios en el clima ni en las calles. Todo estaba como siempre. Con 79 cordobeses menos, que se quitaron de en medio en la noche oscura de su voluntad, de su memoria y de su entendimiento. Las tres potencias del alma explotaron a la vez. Incapaces de esperar la muerte, fueron a buscarla, con la vida llena de urgencias fúnebres. Nunca sabremos si esas muertes pudieron haberse evitado. Si podríamos haberlas evitado. Mejor así. Nos resultaría insoportable. Al final del camino, todos somos responsables del destino de todos. Soy el hombre que soy porque tuve las influencias que tuve. Si fuera cierto que no somos islas, aunque lo desmienta diariamente la conducta social, la muerte de todos esos hombres y mujeres nos disminuiría, según el desahogo metafísico del poeta inglés John Donne, Este año pasado doblaron en Córdoba las campanas 79 veces por cada uno de nosotros.

