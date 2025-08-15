Suscríbete a
ABC Premium

desde simblia

Hace calor

Las medidas contra el calor que se nos ofrecen en los medios de comunicación son las que las gentes han visto tomar a sus padres y a abuelos

Aquella ciudad

José Calvo Poyato

José Calvo Poyato

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La noticia con que abren los informativos de las televisiones, como si se tratara de una novedad, es que hace calor. Solo por un día el calor pasó a un segundo plano al haberse producido un incendio en la Mezquita-Catedral que, afortunadamente no pasó ... a mayores, gracias a la rápida y eficaz intervención de los bomberos cordobeses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app