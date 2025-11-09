Suscríbete a
Halladas dos obras inéditas del pintor de Priego Adolfo Lozano Sidro: una atribuida a otro autor y otra desaparecida

La obra 'Entre la niña y la madre' de 1904 ABC

Luis Miranda y M. Osuna

Córdoba

La obra del pintor Adolfo Lozano Sidro (Priego de Córdoba, 1872-1935) sigue creciendo justo cuando se cumplen noventa años de su muerte. La directora de la Fundación Colección ABC, Inmaculada Corcho, acaba de dar a conocer dos obras que permanecían desconocidas y ... que en los últimos meses han pasado a formar parte del catálogo de un autor fundamental para el periódico y para la revista 'Blanco y Negro' por las obras que dedicó a ilustrar sus páginas. Lo hizo en una conferencia realizada en Priego, en el museo que lleva el nombre del autor, y que alberga muchos de sus trabajos.

