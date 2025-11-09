Halladas dos obras inéditas del pintor de Priego Adolfo Lozano Sidro: una atribuida a otro autor y otra desaparecida

La obra del pintor Adolfo Lozano Sidro (Priego de Córdoba, 1872-1935) sigue creciendo justo cuando se cumplen noventa años de su muerte. La directora de la Fundación Colección ABC, Inmaculada Corcho, acaba de dar a conocer dos obras que permanecían desconocidas y ... que en los últimos meses han pasado a formar parte del catálogo de un autor fundamental para el periódico y para la revista 'Blanco y Negro' por las obras que dedicó a ilustrar sus páginas. Lo hizo en una conferencia realizada en Priego, en el museo que lleva el nombre del autor, y que alberga muchos de sus trabajos.

Una de ellas era una obra conocida, pero adjudicada por error a otro autor. Como explicó Inmaculada Corcho, cuando rastreaba en la hemeroteca encontró una página de la edición de ABC del 24 de noviembre de 1921 con una nota de rectificación: «La artística portada del último número de nuestro fraternal colega 'Blanco y Negro' es obra del notable dibujante D. Adolfo Lozano Sidro y no de D. Juan Giráldez, como, equivocadamente, se consigna al pie de ella». Es decir, se daba cuenta de un error en la página que se había publicado el día 20.

Noticia Relacionada Cabra rescata las ilustraciones de Adolfo Lozano Sidro para 'Pepita Jiménez' Luis Miranda Una exposición muestra las láminas sobre la obra de Valera mientras se prepara una nueva edición

Inmaculada Corcho resaltó cómo en la portada se recogía el nombre de Juan Giráldez rotulado en color rojo en la parte inferior derecha, «pero se trata de una rotulación que se realizó en los talleres del periódico por los grafistas de forma errónea».

La obra se titula 'El domador' y sigue la línea de otras que realizó Lozano Sidro, con estilo exótico. El protagonista es un hombre con rasgos orientales y vestido también al uso de estos países en aquella época, o al menos con la imagen que se tenía en Occidente.

Lugares lejanos

«Había en aquella época un gusto general por la literatura exótica, de viajes y ambientada en lugares lejanos, en una línea que introduce los gustos refinados del art decó», dijo la directora de la Fundación Colección ABC, que recordó cómo el pintor prieguense nunca se sumergió del todo en este estilo, pero sí asumió algunos rasgos.

La segunda obra de la que habló Inmaculada Corcho es muy anterior y se publicó en 'Blanco y Negro' en el año 1904. A diferencia de 'El domador', formaba parte del catálogo que se había realizado en el año 2000 de la obra de Adolfo Lozano Sidro, pero se consideraba perdido.

Portada titulada 'El domador', atribuida erróneamente a Juan Giráldez ABC

Inmaculada Corchó, sin embargo, relató cómo no se dio por vencida porque, en su ya larga trayectoria, recordaba haberla visto en alguna ocasión. Su trabajo consistió en revisar obras de otros artistas de la misma época que estilísticamente pudieran parecerse, y así fue. La encontraron precisamente en la obra de otro pintor cordobés muy presente en la Colección ABC: Ángel Díaz Huertas.

'Entre la niña y la madre están echando unas cuentas las mismas que no le salen.' se publicó en la revista 'Blanco y Negro' el 24 de septiembre de 1904 y resultó ganadora del séptimo certamen artístico convocado por la revista. En él las ilustraciones debían acompañar a un cante popular, como dice la sugerente letra de la soleá que le da título. Muestra a un joven en un patio cortejando a una muchacha y junto a la madre de ella, con miradas llenas de picardía y de entendimiento sin palabras.

Un momento de la conferencia de Inmaculada Corcho en Priego M. Osuna

Inmaculada Corcho puso la obra en su contexto y mostró cómo es parte de las primeras colaboraciones de Adolfo Lozano Sidro con la revista, en la primera década del siglo XX, a través de los concursos artísticos que celebraba 'Blanco y Negro'.

Inmaculada Corcho anunció y pidió al Ayuntamiento de Priego de Córdoba una revisión del catálogo de Adolfo Lozano Sidro que permita actualizarlo, ya que la última vez fue hace casi un cuarto de siglo.