Las principales inversiones de Urbanismo para 2026 en Córdoba: parques, Caballerizas, acceso a las Quemadas o la Rinconada

Estado del que será nuevo jardín del Campo Santo de los Mártires

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba dispondrá de «38,1 millones de euros» para inversiones en el próximo ejercicio 2026, que proceden de los 13,2 millones que recoge el presupuesto del próximo año más los «25,8 millones de remanentes». El «músculo inversor del Ayuntamiento», según ha apuntado su presidente, Miguel Ángel Torrico, tendrá como principales inversiones: la sala museística de Caballerizas Reales, el nuevo acceso al polígono de las Quemadas, los parques para completar el anillo verde y el histórico tacón de los Olivos Borrachos.

La sala museística de Caballerizas Reales, prevista en la primera planta del histórico edificio, tiene reservada una inversión de 1,5 millones de euros con cargo a los 25,2 millones de euros de remanentes de los que dispondrá, al menos, la Gerencia el próximo ejercicio.

El nuevo acceso al polígono industrial de las Quemadas desde la A-4 se llevará la partida más alta de Urbanismo. Tiene 3,3 millones de euros previstos. De momento, la Gerencia «está finalizando las expropiaciones» de los terrenos necesarios, ha asegurado Torrico, que se tragarán 317.000 euros en la obtención del suelo. Además, la GMU tiene una partida de 1,52 millones en dotaciones del presupuesto de 2026 para esta obra, así como otra adicional de 1,48 millones con cargo a remanentes.

Los parques para completar el Anillo Verde de la ciudad serán también foco principal de la inversión de Urbanismo. El parque de Miralbaida tiene reservados 2,7 millones (1,5 del presupuesto y 1,2 de remanentes), y ya está en licitación. El parque de Poniente-Figueroa está dotado con 300.000 euros para la redacción de su proyecto. Además, el parque de Chinales tiene una consignación de 2,6 millones (0,8 de las cuentas anuales y 1,8 de remanentes de ejercicios pasados).

Otro asunto histórico que quedará desatascado será el tacón de los Olivos Borrachos. El barrio por fin podrá disfrutar de una plaza. Urbanismo está ultimando ahora la expropiación del terreno a ADIF (12.000 euros), mientras que el proyecto y su ejecución tienen destinados 375.000 euros (100.000 de las cuentas de 2026 y los otros 275 mil serán remanentes).

Inversiones deportivas y estratégicas

El anexo de inversiones de la GMU, consultado por ABC Córdoba, desvela otra serie gastos fundamentales en el desarrollo de la ciudad. Entre ellos, destacan el revestimiento de la fachada de Preferencia del estadio municipal El Arcángel , con 960.000 euros, y el inicio de los trabajos para el futuro pabellón Córdoba Arena en Poniente, dotado con 300.000 euros de remanentes.

La realización del nuevo jardín de Campo Santo de los Mártires, para la gran manzana patrimonial de la ciudad en Amador de los Ríos, se llevará dos millones (1,5 del presupuesto y 0,5 de ejercicios pasados). La actuación en el Palacio Imperial de Cercadilla cuenta con 171.000 euros. En materia de patrimonio también, pero con cargo a remanentes, están previstas la restauración del alminar de Santa Clara (533.000 euros) y la iglesia de Campo Madre de Dios (442.000 euros).

Inversiones de Urbanismo en Córdoba (2026) Inversión Presupuesto 2026 (euros)/Remanentes (euros)/Total (euros)

-Sala museística de Caballerizas Reales 0 1.500.000 1.500.000

-Nuevo acceso a las Quemadas 1.520.000 1.480.000 3.000.000

-Parque de Miralbaida 1.500.000 1.200.000 2.700.000

-Parque de Chinales 800.000 1.800.000 2.600.000

-Plaza de Olivos Borrachos 100.000 275.000 375.000

-Fachada de Preferencia del Arcángel 960.000 0 960.000

-Inicio pabellón Córdoba Arena 0 300.000 300.000

-Jardín de Campo Santo de los Mártires 1.500.000 500.000 2.000.000

-Palacio Imperial de Cercadilla 171.000 0 171.000

-Restauración del alminar de Santa Clara 0 533.000 533.000

-Restauración de la iglesia de Campo Madre de Dios 0 442.000 442.000

-Expropiación de casas del cuartel de Lepanto 0 2.700.000 2.700.000

-Urbanización de La Rinconada 0 2.800.000 2.800.000

-Obra de la calle Sierra Nevada 1.400.000 500.000 1.900.000

-Eficiencia energética en sede de GMU 0 1.000.000 1.000.000

-Remodelación del recinto ferial del Arenal 0 800.000 800.000

-Expropiación de la U8 en San Agustín 800.000 0 800.000

-Reforma de la avenida Ollerías 0 533.000 533.000

-Reforma de la Gran Vía Parque 0 150.000 150.000

-Remodelación de calles (Claudio Marcelo, etc.) 0 248.000 248.000

-Acceso al cementerio de la Fuensanta 0 26.000 26.000

-Expropiaciones en cementerio de San Rafael 0 711.000 711.000

-Parque de Bomberos 0 200.000 200.000

-Aparcamiento Puerta de Córdoba 0 165.000 165.000

Además, la expropiación de las casas del cuartel de Lepanto en el Marrubial para acabar la lógica urbanística de la zona y su futuro destino tendrá 2,7 millones entre expropiaciones y proyectos. Además, la urbanización del polígono de La Rinconada, fundamental para la Base Logística del Ejército de Tierra y el desarrollo de los terrenos industriales anexos, tendrá un coste de 2,8 millones para el Consistorio por su participación en la Junta de Compensación.

Otra partida notable de las cuentas anuales de la GMU para 2026 son los 1,4 millones de euros que se asignan para la obra de la calle Sierra Nevada, que ya tiene otra en cartera de 0,5 millones de ejercicios pasados, para una dotación total de 1,9 millones.

Centro cívico de San Agustín

Las inversiones de Urbanismo también contemplan casi un millón de euros para la mejora de la eficiencia energética en su sede en la avenida Medina Azahara, así como cien mil euros más para las actuaciones en el pabellón oeste de la propia Gerencia. Será con cargo a remanentes.

Además, tiene previsto destinar casi 900.000 euros a la continua remodelación del recinto ferial del Arenal. Entre las inversiones también se contempla la ansiada y necesaria urbanización de los viales interiores del antiguo Hospital Militar. Todo ello también con cargo a remanentes.

Otra importante partida, en este caso incluida en las cuentas de gasto del presupuesto de 2026, es la expropiación de la U8 en San Agustín, que costará otros 800.000 euros. Se ha dotado en las cuentas de 2026 de nuevo el proyecto para la obtención del edificio que debía servir para el centro cívico en la misma plaza.

Entre las cuestiones pendientes de otros ejercicios presupuestarios, la Gerencia vuelve a recoger otros proyectos como la reforma de las avenidas Ollerías (533.000 euros) y Gran Vía Parque (150.000 euros), así como la remodelación de las calles Claudio Marcelo (50.000 euros), Eduardo Dato y Pérez de Castro (248.000 euros ambas).

Asimismo, la Gerencia de Urbanismo también contempla remanentes para dos actuaciones en los cementerios de Córdoba: el acceso al de la Fuensanta (26.000 euros) y expropiaciones en el de San Rafael (711.000 euros). Además, también detalla los primeros 200.000 euros para el futuro parque de Bomberos o 165.000 euros para el proyecto del aparcamiento Puerta de Córdoba.