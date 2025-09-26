La Gerencia de Urbanismo de Córdoba avanza un presupuesto de 27 millones para 2026

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este viernes un presupuesto de 26,7 millones de euros para el próximo ejercicio 2026.

Los dos principales objetivos de las nuevas cuentas de Urbanismo para el año que viene son «la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos», según ha apuntado Torrico, así como «aumentar las inversiones» en la ciudad, ha añadido el presidente de la Gerencia.

El presidente de Urbanismo ha explicado que las cuentas anuales de la Gerencia reflejan un gasto en inversiones de 13,2 millones de euros, según las cuentas del próximo ejercicio (a lo que sumará los remanentes que existan), lo que supone «el 50 por ciento del total del presupuesto para el próximo año».

Torrico ha añadido que ahora mismo cuentan con «25 millones de euros de remanentes del ejercicio pasado», por lo que la inversión se podría disparar hasta los «38 millones», a la espera de conocer el dato exacto de remanentes del ejercicio 2025 en el próximo abril. Esto será «el músculo inversor del Ayuntamiento de Córdoba», ha dicho el edil popular.

Personal e ingresos

Eso se traduce que se destinarán 13,5 millones de euros a los gastos corrientes. En este caso, la partida de personal será la que absorva más recurso. Torrico ha apuntado que serán «11,6 millones de euros, lo que se traduce en el 86 por ciento» del gasto corriente.

En la partida de ingresos, el presidente de Urbanismo también ha desgranado que crecerán notablemente los previstos por las tasas por aprovechamiento urbanístico que le pertenecen al organismo, hasta alcanzar «2,5 millones de euros más».

Además, Torrico ha informado de que los ingresos patrimoniales llegarán hasta «los 3,1 millones». Asimismo ha avanzado una dotación de una partidas para contigencias de gastos no previstos durante el ejercicio 2026 de «265.000 euros».

Nuevo órgano

Otro punto fundamental del presupuesto de Urbanismo para 2026 es que se dota económicamente y se creará la nueva Comisión Local de Patrimonio, que permitirá que un órgano de la propia Gerencia revise y pueda dar el visto bueno desde el punto de vista cultural a los proyectos que se realicen en el Casco Histórico de Córdoba.

Este nuevo órgano es una facultad que le permite la legislación para los ayuntamientos que tienen casco histórico y han aprobado un plan especial para el mismo, como es el caso de Capitulares recientemente. Por este motivo, esta nueva Comisión Local de Patrimonio de la GMU podrá autorizar los proyectos sobre espacios que no sean Bienes de Interés Cultural (BIC) o su entorno del Casco Histórico de Córdoba. Los BIC y sus alrededores seguirán siendo exclusivos de la Comisión Provincial de la Junta de Andalucía.

Con motivo de la puesta en marcha de este nuevo órgano, el presidente de la GMU ha apuntado que se crearán «cuatro nuevas plazas» de personal, que estarán destinadas a él. Por su parte, el gerente de Urbanismo, Julián Álvarez, ha explicado que el objetivo es que la Comisión Local de Patrimonio pueda comenzar su actividad «a principios del año que viene (2026).