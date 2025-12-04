La fundación del CES Ramón y Cajal promueve en el barrio del Guadalquivir otro centro para FP y atención socioeducativa

El CES Ramón Y Cajal, a través de su nueva Fundación Aprovecha el Momento, va a impulsar un nuevo centro educativo de Formación Profesional y Atención Socioeducativa en el barrio del Guadalquivir, en una parcela municipal limítrofe con la sede ... actual de este centro en la calle Libertador Joaquín Da Silva.

Para ello, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo dará su visto bueno este marte 9 de diciembre a la cesión de uso de una parcela de 3.100 metros cuadrados clasificada como Equipamiento Comunitario y donde esta fundación promoverá un edificio de dos plantas sobre rasante y otras dos en sótano para una oferta educativa que abarcará seis familias de perfiles laborales más adaptados al presente del tejido productivo cordobés, según los datos que obran en el expediente que se abordará en Urbanismo.

La Fundación Aprovecha el Momento explica en su petición que el barrio se encuentra en una «situación de precariedad social», está entre los más pobres y con paro de España en el informe Urban Habitat del INE; es por ello que esta fundación (que pertenece a CES Ramón y Cajal) ponga especial énfasis en el alto paro, baja renta y escolarización y la necesidad de formación reglada urgente para sus vecinos.

25.000 alumnos formados

Ramón y Cajal cuenta con más de 40 años de experiencia en la zona y 25.000 alumnos formados, principalmente en la rama sanitaria, pero también en las familias de Informática, Agraria, Administración y Gestión, Comercio y Marketing y Servicios a la Comunidad. Atienden los tres niveles de Formación Profesional, (Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior), combinando oferta presencial y a distancia en algunos de ellos. Es un centro concertado.

Este nuevo proyecto educativo, del que por ahora no constan datos de inversión, dispondrá de 4.510 metros cuadrados de edificación sobre casi unos 2.000 que ocupará en la parcela, por lo que contará con espacios libres en la misma manzana donde ya hay una reserva de zona verde.

Las seis familias profesionales educativas que plantea este proyecto de ampliación de Ramón y Cajal van desde la Sanidad a la Fabricación Mecánica, la Informática y Comunicaciones, la Administración y Gestión; Servicios Socioculturales de Comunidad e Imagen Personal. Según la memoria presentada se va atender, además, la cualificación de personas con discapacidad y se pretende crear un Centro de Atención Infantil Temparna de 0 a 6 años.

De manera detallada, los cursos que se prevén impartir pasan por Anatomía Patológica, laboratorio Clínico, Emergencias, Audrología Protésica, Higiene Bucodental; Óptica de Anteojería; Microinformática y Redes; Administración y Finanzas; Limpieza y Dependencia; Peluquería y Estética. Se prevén grupos de 20 a 30 alumnos.