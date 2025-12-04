Suscríbete a
Formación

La fundación del CES Ramón y Cajal promueve en el barrio del Guadalquivir otro centro para FP y atención socioeducativa

Ofertará seis familias de perfiles laborales más actualizados con el tejido productivo de Córdoba en una zona en la que destaca la «precariedad social»

Fachada del centro Ramón y Cajal en el barrio Guadalquivir en una imagen de archivo
Fachada del centro Ramón y Cajal en el barrio Guadalquivir en una imagen de archivo

J. Pino

Córdoba

El CES Ramón Y Cajal, a través de su nueva Fundación Aprovecha el Momento, va a impulsar un nuevo centro educativo de Formación Profesional y Atención Socioeducativa en el barrio del Guadalquivir, en una parcela municipal limítrofe con la sede ... actual de este centro en la calle Libertador Joaquín Da Silva.

