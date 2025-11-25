Campus Córdoba, el centro de FP y Empleo más grande de Europa abre sus puertas en la torre de Agrónomos

Campus Córdoba deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad. La consejera de Empleo, Rocío Díaz, ha inaugurado oficialmente este martes el mayor centro de Formación Profesional y Empleo de España y también de Europa, aunque ya tenía espacios formativo en ... carga desde final del verano. El centro ha servido además para recuperar por fin la actividad en la torre de Agrónomos, edificio histórico de la ciudad.

El centro de FP y empleo Campus Córdoba ha comenzado su actividad con un centenar de alumnos y tres empresas: Silbon, Escuela Qurtuba de Paco Morales y Motio (Grupo Peña), especialista en talleres de automoción. Serán cinco en las próximas semanas, puesto que Soho Boutique Hotels y Granier tienen listos ya los espacios para la formación hotelera y una Escuela de Panadería, respectivamente.

La inauguración de este centro es el punto de inicio de un lugar que estará finalizado en septiembre de 2027. En ese momento, Campus Córdoba tendrá capacidad para acoger a cinco mil alumnos. De momento, el complejo, en la Alameda del Obispo, tiene como siguiente hito el estreno de una Escuela Hotel. Para ello, la histórica torre de Agrónomos está en plena fase de rehabilitación. También servirá como residencia para estudiantes. Se estrenará en septiembre 2026.

Pero, el complejo dará un salto de calidad hacia las nuevas tecnologías cuando sea posible la ampliación del edificio con un nuevo ala, que estará dedicado al Centro de Alto Rendimiento de Inteligencia Artificial (Aira). Un proyecto que revolucionará por completo la actividad del complejo a partir de septiembre de 2026.

Emoción

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha apuntado que «es un día histórico en la ciudad. Están pasando muchas cosas buenas. Este proyecto es la semilla de otros proyectos que han apostado con fe por nuestra tierra. Es el primer ejemplo de lo que luego está llegando a la ciudad: proyectos, industria y empleo».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha explicado que «queremos formar al talento, pero sobre todo queremos que el talento de Córdoba se quede aquí en la provincia». Fuentes se ha mostrado orgulloso de la colaboración público-privada que lo ha hecho posible.

Por último, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha señalado que ·«este campus de formación y de empleo que es pionero en Andalucía porque ofrece la interrelación, sinergia entre la empresa, la formación y el talento de Andalucía, lo cual nos parece un gran acierto porque además integra perfectamente a la empresa dentro del ámbito formativo».

Blanco ha añadido que «tenemos que hacer la formación como un traje a medida respondiendo a las necesidades que tiene el tejido empresarial. Y este campus pues responde perfectamente a esa filosofía y a esa necesidad. Porque nosotros además creemos enormemente en la colaboración privada o pública o público-privada, es decir, no se trata de competir, sino de complementarlo».