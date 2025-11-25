Suscríbete a
Sevilla recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

Educación

Campus Córdoba, el centro de FP y Empleo más grande de Europa abre sus puertas en la torre de Agrónomos

La consejera Rocío Blanco inaugura oficialmente el complejo, que estará acabado en septiembre de 2027 con capacidad para 5.000 estudiantes

Google tendrá un centro de formación en Inteligencia Artificial en el Campus Córdoba FP y Empleo

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, este martes en la escuela de FP Qurtuba junto a Paco Morales
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, este martes en la escuela de FP Qurtuba junto a Paco Morales
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Campus Córdoba deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad. La consejera de Empleo, Rocío Díaz, ha inaugurado oficialmente este martes el mayor centro de Formación Profesional y Empleo de España y también de Europa, aunque ya tenía espacios formativo en ... carga desde final del verano. El centro ha servido además para recuperar por fin la actividad en la torre de Agrónomos, edificio histórico de la ciudad.

