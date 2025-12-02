La Diputación llena de actividades el Palacio de la Merced en Navidad: belén, conciertos y teatro

La Diputación ha presentado este martes su programación de Navidad en la que mezcla «tradición, música y participación ciudadana» en el Patio de la Merced. Un variado programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de diciembre en distintos espacios de ... la sede de la Diputación de Córdoba.

El programa ha sido desgranado por el Jefe de Servicio de Patrimonio, Joaquín Gómez de Hita, quien ha destacado su diversidad. Se trata de una programación cultural bajo el lema 'Navidad en el Palacio de la Merced', porque los actos se celebran en ese espacio e incluye actuaciones que reúnen tradición, música y participación ciudadana.

Todas las actividades que se van a llevar a cabo cuentan con entrada libre hasta completar aforo y algunas de ellas se realizan en colaboración con la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, con el Ayuntamiento de Córdoba o con diversas entidades y colectivos de la provincia.

Programación diaria

La programación se inicia el viernes 5 de diciembre a las 20.00 horas con la presentación del cartel y el pregón de Navidad a cargo del sacerdote Antonio Navarro, para continuar con la inauguración del Belén de la Diputación. En el apartado musical se ha previsto un recital lírico a cargo del dúo Inara para el 11 de noviembre, una actuación enmarcada en el ciclo Cantarillo de Música en Navidad del Ayuntamiento de Córdoba.

Para continuar el día 15 con el concierto Supercapacidades en colaboración con la Asociación SIFU, el día 19 de noviembre está previsto el concierto navideño a cargo de la Coral de la Fundación Miguel Castillejo y finalmente el día 20 el concierto 'Un piano en Navidad' programado por el pianista Chico Pérez.

Noticia Relacionada A una hora de Córdoba: el pueblo elegido «el más bonito en Navidad» que tendrá la visita de los Reyes Magos Carolina Álvarez Álvarez El Viso, en la comarca de Los Pedroches, vuelve a brillar con su tradicional Auto de los Reyes Magos, una representación única en España que cada año atrae a miles de visitantes

Uno de los momentos destacados de esta programación llegará el día 13 con la puesta en escena del auto sacramental de los Reyes Magos de El Viso en el Templo del Palacio de la Merced. Es una obra que hunde sus raíces en antiguas manifestaciones teatrales populares, transmitidas de generación en generación y combina textos, música y una puesta en escena cargada de simbolismo que convierte el relato bíblico de la Epifanía en un acontecimiento cultural con gran arraigo en Los Pedroches.