La exposición sobre el vuelo del Plus Ultra del cordobés Juan Manuel Fernández irrumpe con fuerza en Palos de la Frontera

La localidad onubense, lugar de donde partió el hidroavión que protagonizó la gesta de la aviación española, acoge la exitosa muestra que se estrenó en la Bienal de Fotografía de Córdoba

Bienal de Fotografía de Córdoba: la exitosa muestra sobre el vuelo del Plus Ultra viajará a Huelva

Juanma Fernández (derecha) explica a los asistentes algunas de las imágenes exhibidas en la muestra ABC

L. Mediavilla

Córdoba

La exposición 'El vuelo Plus Ultra y sus protagonistas 1926-2026' triunfa ya en Palos de la Frontera, el lugar de donde partió este hito de la aviación española, después de haberlo hecho en la pasada Bienal de Fotografía de Córdoba, cuando fue ... exhibida en el Real Círculo de la Amistad.

