En el marco de la XIX Bienal de Fotografía de Córdoba, el Real Círculo de Amistad expone hasta el 30 de abril la muestra 'El vuelo Plus Ultra y sus protagonistas (1926-2026)', comisariada por Juanma Fernández Delgado. La totalidad de las fotos ... originales y los documentos (libros, periódicos, postales, etc.) corresponden al archivo particular de Juanma, que ya en 2017 nos obsequió con otra magnífica exposición fotográfica, entonces dedicada a la Guerra Civil en Córdoba.

Ha buscado ahora adelantarse en un año al centenario de la hazaña del vuelo del 'Plus Ultra', el hidroavión español que realizó en 1926 por primera vez un vuelo entre España y América: 59 horas de vuelo para cubrir 10.270 kilómetros. No fue el primero en conectar los dos continentes, pero sí fue el primer avión en ir de Europa a América, pues un intento portugués de 1922 había cambiado en tres ocasiones de avión. Por vez primera llevó a bordo un radiogoniómetro, capaz de determinar la dirección de procedencia de una señal de radio, innovación que sirvió a los tripulantes para orientarse. El hidroavión, un Dornier Do J Wal diseñado a principios de la década de 1920 por la casa alemana Dornier, fue construido en Italia por las restricciones a Alemania en el Tratado de Versalles. El nombre 'Plus Ultra' (Más allá) hace alusión a la simbología del escudo de España desde Carlos V, cuando este incorporó dicha frase en tributo al descubrimiento de España del Nuevo Mundo, que liquidaba la teoría de que no había nada más allá de las míticas Columnas de Hércules. La exposición, muy didáctica, recoge también la historia de sus protagonistas, que partieron el 22 de enero de 1926 de Palos de la Frontera y amerizaron en Buenos Aires el 10 de febrero siguiente, en medio del entusiasmo de España e Hispanoamérica. Aquella ilusión y vinculación entre la Madre Patria y sus hijas no fue flor de un día, como se demostró en la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla. Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera apoyaron entusiastas la empresa. Y los cuatro tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada. Los cuatro gozaron de una fama merecida de héroes en una España que parecía, entonces, marchar con esperanza. Sin embargo, salvo Durán, que falleció en accidente aéreo sólo cinco meses después, los demás se vieron afectados por la tragedia en la que se despeñó nuestra nación: Ruiz de Alda fue asesinado por milicianos anarquistas en 1936, el apasionado Ramón Franco, entre republicano y partidario del bando nacional vivió una vida rebelde hasta su muerte en 1938 en acción de guerra y Rada, partidario de la República, acabó exiliado hasta 1969.

