salud

La experiencia de un paciente con ictus en Córdoba: «Es como un tsunami, no te enteras cuando llega»

El Hospital Reina Sofía trabaja en la mejora de los protocolos para ganar el mayor tiempo posible tras los primeros síntomas

El director gerente Francisco Triviño asegura que el 70% de los ingresados en la unidad específica de esta enfermedad recuperan su movilidad

Células modificadas por la genética: el arma contra el cáncer que investigan el Imibic y el Hospital Reina Sofía

Presentación de la jornada de concienciación sobre el ictus en el Reina Sofía
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Una mañana, al levantarse, Manuel sintió que «no podía mover el lado derecho». Había sufrido un ictus mientras dormía. Esto hizo que perdiese mucho tiempo a la hora de acudir al hospital, siendo un elemento clave para combatir con esta enfermedad. Tenía 57 ... años y cuatro años después, sigue en pleno proceso de recuperación aunque con grandes avances.

