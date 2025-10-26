Suscríbete a
Células modificadas por la genética: el arma contra el cáncer que investigan el Imibic y el Hospital Reina Sofía

El centro creará gracias a la ayuda de la Diputación de Córdoba una unidad específica para trabajar con los linfocitos CAR-T, reprogramados para combatir tumores de distintas enfermedades

Los investigadores trabajan en el laboratorio del Hospital Reina Sofía de Córdoba Rafael Carmona
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

En los sótanos del Hospital Reina Sofía, lejos del bullicio de los pasillos, se está gestando una revolución silenciosa. Córdoba da un paso de gigante en investigación médica con el desarrollo de tratamientos punteros en terapias avanzadas. La ciencia ha avanzado hasta tal punto de ... que la medicina ha conseguido la clave para 'reprogramar'una célula para atacar tumores de todo tipo. Pero como toda cura, necesita una inversión.

