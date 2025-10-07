Caso Infraestructuras: David Dorado niega haber prevaricado y alega que firmó contratos sin leerlos

El juicio por prevaricación contra quien fuera edil de Infraestructuras por Cs en el Ayuntamiento de Córdoba entre junio de 2019 y noviembre de 2021 -el macrocaso que se se desató en su Área le costó el puesto- ha quedado visto para sentencia este ... martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Ese delito se habría producido, según la Fiscalía, en la firma de contratos relacionados con la seguridad de los colegios municipales entre 2020 y 2022. El Ministerio Público se ha reafirmado en su petición de que sea condenado a doce años de inhabilitación para cargo público.

Dorado ha asegurado en esta sesión -la que ha sido segunda del juicio- que él firmaba documentación sin leerla, aunque todo. Se refería a cuestiones como contratos técnicos y cuestiones de urgencia. Desde su defensa, ejercida por el abogado Carlos Arias, se ha recordado que los contratos en cuestión surgieron en la época del Covid. Ha mostrado que tenía plena cofianza en el personal que le rodeaba.

El exconcejal de Infraestructuras, se ha mostrado como una persona que se siente una víctima de lo que está sucediendo. Él y su defensa ahí han incidido en que, tras este proceso judicial, hay un encontronazo de el exintegrante de Cs con la Asesoría Jurídica municipal, defendiendo que la Fiscalía sustentó el caso en un informe del citado cuerpo de abogados del Ayuntamiento.

Ese enfrentamiento vendría de unas manifestaciones del propio Dorado cuando se desata el caso Infraestructuras -aseguró que «Un fallo en cadena del Ayuntamiento facilitó los presuntos contratos fraudulentos»-, que no habrían gustado en la Asesoría, y del hecho de que cuando era concejal acudiera a la Fiscalía a denunciar supuestas prácticas irregulares en las contrataciones en su Concejalía. En este juicio, el jefe de los letrados municipales, Miguel Aguilar, aseguró que los contratos que están bajo la lupa fueron «una patada a la Ley de Administraciones».

La estrategia de defensa de Dorado se ha centrado en intentar desmontar la existencia de prevaricación en lo sucedido. Su abogado ha sostenido que, en estas vinculaciones objeto del juicio, no podía haber un delito de este tipo, porque no se apartó a una empresa para poner a otra, no hubo perjuicio a las arcas públicas, ni hubo una actuación arbitrara e injusta por parte del entonces edil de Infraestructuras. Su letrado incidió en recordar que el marco de de estos contratos fue la época del Covid y que lo que buscó Dorado fue resolver una cuestión urgente en unos momentos muy complicados para la sociedad y el funcionamiento de la Administración. Por todo ello, Arias ha solicitado la absolución de su defendido.

La posición de la Fiscalía

En la primera sesión del juicio -se celebró el 18 de septiembre, pero no tuvo continuidad por la ausencia de un testigo, y se ha reanudado este martes-, la Fiscalía se orientó a demostrar que Dorado habría dictado una resolución injusta a sabiendas al rubricar un contrato que, según el Ministerio Público, no le correspondía firmar al carecer de competencias para ello y al dejar de lado trámites preceptivos como la participación de la mesa de contratación, la elaboración del los informes jurídicos y el visto bueno de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

Según la Fiscalía, el entonces responsable de la Concejalía de Infraestructuras con su proceder violó la legislación de contratación pública, lo que habría facilitado que un negocio prestara los citados servicios de seguridad en los colegios municipales entre 2020 y 2022 por más de 100.000 euros mediante un procedimiento irregular. El contrato que ha generado esta pieza judicial, como se recoge en el relato de hechos del Ministerio Público, se celebró por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado hasta 12 meses.

Trancurrido ese tiempo, continuaba la Fiscalía, mediante escrito se propuso la continuidad obligatoria del contrato por un plazo de siete meses, en las mismas condiciones, siendo firmada dicha propuesta por los entonces jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios del Consistorio, S. Q., y coordinadora general de Infraestructuras, M. L. B., -ambos investigados en otras causas judiciales relacionados con el caso Infraestructuras, del que se desgazó la pieza que ha quedado vista para sentencia este martes- con la conformidad del acusado, que en aquel momento ostentaba la condición de concejal y con la aceptación de la empresa adjudicataria.

Dos investigaciones judiciales superadas

Hay que recordar que en septiembre de 2024 el Juzgado de Instrucción 7 ordenó el archivo de la causa contra este exedil y la excoordinadora general por un presunto intento de cohecho a una agencia de publicidad mientras estaban al frente de la Concejalía.

A esto hay que unir que en febrero del presente ejercicio el Juzgado de Instrucción número 4 decidió archivar la imputación de este exconcejal por la pieza matriz del caso Infraestructuras. Sí dictó auto de procesamiento contra los ya citados Jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios y la excoordinadora del Área, así como de tres empresarios por delitos de prevaricación, fraude de contratación y falsedad documental durante la adjudicación de contratos de obras dentro del denominado 'Plan de Choque' en 2020.