Día de Todos los Santos en Córdoba: el precio de un entierro completo se acerca a los 3.000 euros

Como manda la tradición, miles de cordobeses visitan a sus difuntos en los cementerios municipales con motivo del Día de Todos los Santos. Una tradición que no está exenta de la inflación económica que atraviesa el país y de la que no se libra ... Córdoba. Sin ir más lejos, despedir a los seres queridos requiere una prestación de servicios cuyo coste debe ser tenido en cuenta , ya que cada vez es más elevado y se sitúa en cotas muy altas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúo hace alrededor de 3.000 euros la media que gasta una familia a la hora de organizar un entierro completo para un allegado. En esa cifra se engloban varios aspectos a tener en cuenta que incluso pueden encarecer el precio final. La OCU aseguró que el ataúd es lo más caro, con una media de 1.200 euros.

Por otro lado, la incineración o inhumación ronda los 600 euros. En Córdoba, según los precios públicos de CECOSAM, una concesión de nicho por cinco años cuesta 500 euros de media a los que hay que añadir el suplemento para ampliar por más tiempo el alquiler del nicho. Eso sin contar los distintos 'complementos' que se quieran añadir como una caja de zinc o una lápida con la inscripción que elijan los familiares.

También destaca el alto precio de las coronas de flores que rondan los 100 euros de media. La asociación española de consumidores ha indicado esta semana que «la oferta de flores en estos días es amplia: para todos los gustos y bolsillos. Y, desgraciadamente, tal y como indican los ciudadanos, las flores se encarecen esta semana de forma considerable». La asociación indica que «en algunos casos el precio de las flores que se venden con motivo de la festividad de Todos los Santos ha subido hasta el doble respecto a su precio habitual durante el resto del año.

En la capital, hay funerarias que muestran en su página web el precio de sus servicios en situaciones tan desagradables como inevitables. Algunas, consultadas por ABC, ofrecen un entierro completo por 2.780 euros, que no varía en caso de inhumación o incineración. Por otro lado, también hay precios más económicos por debajo de los 2.000 euros, que excluye algunas prestaciones como puede ser la corona de flores, el velatorio o la misa.

Fuentes de la Funeraria La Fuensanta explican para ABC que «hay una diferencia importante cuando vas a las privadas o a las públicas». Desde su pequeña empresa su objetivo es «estar más involucrados con las personas, siempre podemos abaratar más los precios al ser pequeños porque lo que debemos hacer es humanizar todo esto un poco y empatizar con la familia que está perdiendo un ser querido».

Un tema tabú

Además, reconocen también que «está aumentando la incineración, se está perdiendo la inhumación aunque luego hay familias que quieren enterrar las cenizas, pero no es lo mismo que un cuerpo». Según sus datos, «de cada diez, puede haber una o dos inhumaciones como máximo».

También destacan la «poca información» que hay sobre estos temas. «El primero que llega al sitio se lleva el servicio porque los familiares quieren resolver lo antes posible lógicamente, se mira el dinero, pero no es lo fundamental», matizan.

También entran en juego las pólizas de decesos que tienen contratos con las empresas más fuertes del sector. En el caso de Córdoba, Tanatorios de Córdoba (con sede en las Quemadas y el Granadal) es una de las grandes empresas del sector funerario, con muchos años de trayectoria que ofrecen un servicio completo al contar con sus propias instalaciones, más grandes que las del resto de empresas pequeñas.

Funeraria La Fuensanta se apunta el debe de «informar mejor a las familias para ver de qué forma pueden darse a conocer todas las opciones», pero reconocen que «es algo complicado porque suele ser un tema tabú en el que la gente mira hacia otro lado y no quiere escuchar mucho lógicamente». El Día de Todos los Santos reabre el debate sobre el encarecimiento de los servicios funerarios, que no son ajenos al panorama económico actual.