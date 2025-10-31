Suscríbete a
ABC Premium

ocio

El Mercado de Otoño llega este fin de semana a las Tendillas con música, moda y comercio local

En la programación prevista destaca la actuación de un DJ en directo, un pase de modelos con los negocios del centro y actividades infantiles

La mayor exposición de clicks llega a este centro comercial de Córdoba

Las Tendillas será el epicentro del Mercado de Otoño en Córdoba 2025
Las Tendillas será el epicentro del Mercado de Otoño en Córdoba 2025 ABC
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Tendillas vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del comercio y la animación en el centro de Córdoba. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la céntrica plaza acogerá una nueva edición del Mercado de Otoño 2025, una ... cita ya consolidada en el calendario local que busca dinamizar el comercio de cercanía y ofrecer un ambiente festivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app