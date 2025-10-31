El Mercado de Otoño llega este fin de semana a las Tendillas con música, moda y comercio local

La Tendillas vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del comercio y la animación en el centro de Córdoba. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la céntrica plaza acogerá una nueva edición del Mercado de Otoño 2025, una ... cita ya consolidada en el calendario local que busca dinamizar el comercio de cercanía y ofrecer un ambiente festivo.

Durante dos días, habrá múltiples actividades con música, moda y artesanía en una iniciativa impulsada por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba La propuesta pretende apoyar al comercio local de la zona, aprovechando la festividad del Día de Todos los Santos y los disfraces de Halloween previstos para este viernes.

El mercado permanecerá abierto en horario de 11.00 a 21.00 horas ambos días, y reunirá a una selección de establecimientos que ofrecerán desde moda y complementos hasta artesanía, gastronomía y productos locales.

Noticia Relacionada A la venta las entradas de 'Naturaleza Encendida' en Córdoba: fechas, horarios y precios ABC Córdoba Descubre 'Navegantes', el evento lumínico que conmemora el encuentro de Colón con los Reyes Católicos en el corazón de Córdoba

Entre los actividades del Mercado de Otoño destaca la música con DJ en directo, que pondrá ritmo a la jornada, así como un pase de modelos en el que participarán comercios del centro. Además, el público podrá disfrutar de un original fotomatón de 360 grados, pensado para capturar los mejores momentos del evento.

Los más pequeños también tendrán su espacio con actividades infantiles diseñadas para que puedan participar y disfrutar en familia. Todo ello en un entorno decorado para la ocasión, con un ambiente otoñal que invita a pasear, comprar y disfrutar del aire libre.